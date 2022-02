Dit is waarom je een seksspeeltje voor je 50e verjaardag zou moeten vragen

Libelle samen met LELO

Het onderzoek is gedaan door LELO, designer van seksspeeltjes. Duizend Nederlanders van boven de vijftig is het hemd van het lijf gevraagd: van hoe vaak tot waar en welke standjes en speeltjes favoriet zijn. Het meest opvallend is dat 40% aangeeft nu avontuurlijker tussen de lakens te zijn dan vroeger. Zo experimenteert 15% graag met verschillende partners en heeft 21% een speeltje op het nachtkastje liggen. En terecht, dít is waarom iedereen boven de 50 (en eronder) een speeltje mee naar bed zou moeten nemen.

Het maakt seks gewoon leuker

Ook al kan de seks bij het klimmen van de jaren dus juist fijner worden, het uitproberen van iets nieuws kan je relatie nog een extra boost geven. Het samen ontdekken van een nieuw speeltje is intiem en kan jou en je partner nog meer leren over wat jullie allebei lekker vinden.

Goed voor je gezondheid

Doe je het als je jong bent nog drie keer per week, als je ouder wordt, gebeurt het meestal wel iets minder vaak. Maar nog altijd geeft 1 op de 5 deelnemers aan het minstens één keer per week te doen. Gelukkig maar, want tijdens het vrijen gebeurt er van alles in je lichaam. Er komen hormonen zoals endorfine, oftewel het gelukshormoon, vrij. En bereik je een hoogtepunt, dan komt er ook oxytocine vrij; een hormoon dat het stressniveau verlaagt. Ook raak je van vrijen heerlijk ontspannen, wel zo gezond.

Smaakt naar meer

Duik dus vaker het bed in, zou je zeggen. Maar vaak heeft of de een, óf de ander zin in seks. Met een seksspeeltje bepaal jij wanneer, waar en hoe vaak het gebeurt. En het is bewezen: hoe meer je het doet, hoe vaker je zin hebt. Dus hoe meer soloseks, hoe vaker je zin hebt om met je partner te vrijen.

Opvallend: Naast de slaapkamer en de woonkamer is de badkamer voor 43% de favoriete plek voor een avontuurtje.

Makkelijker een hoogtepunt

De helft van de vrouwen komt tijdens de seks nooit tot een orgasme. En nog minder vrouwen bereiken een hoogtepunt door alleen penetratie. Voor vrouwen voor wie het lastig is een orgasme te krijgen, kan een speeltje veel doen. Van de vrouwen die er een op hun nachtkastje hebben liggen, is de vibrator het populairst (74%). Nog nooit een speeltje gebruikt? Begin dan met een ‘makkelijk’ speeltje, zoals de LELO SILA Cruise, clitoris stimulator. Dit mooi vormgegeven speeltje stimuleert met luchtdruk de gevoelige zone. Het zorgt ervoor dat je heel langzaam (slow seks) toewerkt naar een hoogtepunt. De LELO SILA Cruise, clitoris stimulator heeft verschillende standen, waarmee je je clitoris meer of minder stimuleert. Ontdek dus rustig wat voor jou fijn is.

LELO SILA Cruise, clitoris stimulator

Verlichten overgangsklachten

Wanneer je in de overgang zit, kan het zijn dat je minder zin hebt om te vrijen. Het hormoon oestrogeen neemt af en je kan last krijgen van vaginale droogheid. Een speeltje kan helpen de elasticiteit van je vaginale wand te verbeteren.

Een erectie krijgen is makkelijker

Niet alleen vrouwen, ook mannen kunnen baat hebben bij een speeltje. Lukt het hem minder makkelijk een erectie te krijgen of te houden? Dan kan een penisring, een zogeheten cockring, helpen. Deze ring zorgt ervoor dat het bloed wel naar de penis kan stromen, maar niet terug zal stromen. Zo helpt de penisring een erectie te krijgen en te houden.

Speeltjeswinkel

Of je nu net het leuke van speeltjes ontdekt of al verschillende exemplaren in je nachtkastje hebt liggen, bij Lelo is de collectie groot. Ook niet onbelangrijk: de speeltjes zijn prachtig vormgegeven en luxe uitgevoerd.