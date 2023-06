Dít is waarom je haren op je kin krijgt als je ouder wordt

We vertellen je hoe het zit met de toenemende haren op je kin én hoe je ze het beste weg kunt halen als je je eraan stoort.

Hoe ouder, hoe meer

Geloof het of niet, maar bijna elke vrouw krijgt in haar leven te maken met toenemend gezichtshaar. Niet zo gek, want haargroei wordt grotendeels beïnvloedt door hormonen - en die veranderen voortdurend. Vooral tijdens- en na de overgang neemt de hoeveelheid gezichtshaar bij veel vrouwen toe. Dit komt doordat de vrouwelijke hormonen tijdens die periode afnemen, en de mannelijke hormonen toenemen. Met name die mannelijke hormonen zorgen voor een toename van het gezichtshaar en dus de haren op de kin.

Ben je nog niet erg op leeftijd, maar heb je toch last van haargroei op je kin? Een toename van gezichtshaar kan ook andere oorzaken hebben. Zo komt het ook voor bij aandoeningen als PCOS, bij overgewicht, als gevolg van medicatie en kun je er ook simpelweg (ja, echt!) aanleg voor hebben.

De haren op je kin weghalen

Veel vrouwen hebben niet alleen last van haren op de kin, maar ook van haren in de hals en boven de bovenlip. Al die haren kun je op verschillende manieren weghalen. Zo kun je ervoor kiezen om ze met wortel en al te verwijderen (zorg er in dat geval wel voor dat je je gezicht eerst wast), bijvoorbeeld door middel van een pincet. Ook kun je kiezen voor een speciale methode, die naast het verwijderen van haren ook veel andere schoonheidsvoordelen heeft - of voor het harsen van je gezicht.

Bron: Ze.nl