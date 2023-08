Dit is waarom je het WK atletiek óók moet kijken

Tijdens het WK atletiek in Boedapest sjoeft veel spectaculairs voorbij. Kanariegeel gemillimeterd haar, vurige lokken tot aan de billen en fraaie gezichtsversiering: in de atletiekwereld lijkt niets te gek. En wat dacht je van een halve baard? Heel aerodynamisch is het waarschijnlijk niet, wél leuk om naar te kijken.

Taliyah Brooks (Verenigde Staten)

Taliyah Brooks (VS) Beeld Getty Images

De 28-jarige Amerikaanse atlete Taliyah Brooks is van zichzelf al erg knap, maar met haar flitsende rode krullenbos trekt ze op de atletiekbaan al helemaal de aandacht naar zich toe. Brooks neemt deel aan de zevenkamp.

Auriana Lazraq-Khlass (Frankrijk)

Auriana Lazraq-Khlass (Frankrijk) Beeld Getty Images

Ook de Franse Auriana Lazraq-Khlass (24 jaar) schitterde op de zevenkamp in Boedapest. Ze behaalde een nieuw persoonlijk record en eindigde als twaalfde. Opvallend was haar flitsende oogschink en intrigerende haarstijl, beide de Franse driekleur matchend.

Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica)

Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica) Beeld Getty Images

De Jamaicaanse sprintster Shelly-Ann Fraser-Pryce weet het publiek keer op keer te verrassen met de meest kleurrijke haarcreaties. Pimpelpaars, okergeel, mintgroen, barbieroze, knalrood en zelfs een heuse regenboogcoupe: vrijwel alle kleuren zijn de revue gepasseerd. Ook in Boedapest geeft ze de atletiekbaan met een vurige haardos weer kleur. De 36-jarige atlete heeft vijf wereldtitels op de 100 meter op haar naam staan, maar in Boedapest moest ze genoegen nemen met brons.

Janieve Russell (Jamaica)

Janieve Russell (Jamaice) Beeld Getty Images

Wat zal zo’n korte coupe heerlijk licht aanvoelen tijdens het trekken van een sprintje en het vliegen over horden, maar het oog wil natuurlijk ook wat. Daar mag dus best een lekker kleurtje in, zal de 29-jarige Janieve Russell gedacht hebben. Na groen, paars en blauw was geel voor de Jamaicaanse dit keer een logische keuze. Russell strijdt in Boedapest mee op de 400 meter horden.

Gianmarco Tamberi (Italië)

Gianmarco Tamberi (Italië) Beeld Getty Images

De halve baard van Gianmarco Tamberi is niet nieuw, maar het blijft een komisch fenomeen. Op Google wordt al jaren massaal de vraag ‘why does Tamberi have half a beard?’ gesteld, maar het antwoord is vrij simpel: hij doet het naar eigen zeggen ‘just to entertain the crowd’. De 31-jarige Italiaanse hoogspringer pakte woensdag in Boedapest de wereldtitel. Zal zo’n halve baard geluk brengen?

Cynthia Bolingo (België)

Cynthia Bolingo (België) Beeld Getty Images

In tegenstelling tot Tamberi’s halve baard heeft de verticale witte streep op het gezicht van de Belgische sprintster Cynthia Bolingo wél een dieperliggende betekenis. Ze wil met de streep tegenstellingen omarmen en overbrengen dat je jezelf niet hoeft te beperken tot één rol (denk aan man of vrouw, zwart of blank, hetero of homo). Ook verwijst de streep naar haar dubbele nationaliteit: Bolingo is half Colombiaans. De 30-jarige sprintster werd zes keer Belgisch kampioen en eindigde in Boedapest op de vijfde plek op de 400 meter.