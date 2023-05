Dít is waarom je niet te veel tonijn zou moeten eten

We leggen je uit waarom het een probleem is én wat je er aan kunt doen.

Verschillende tonijnsoorten

Geloof het of niet, maar er bestaan tientallen tonijnsoorten die je over de hele wereld kunt vinden. Samen vormen ze zo’n twintig procent van de waarde van de totale vangst van alle zeevisserijen en meer dan acht procent van alle wereldwijd verhandelde zeevruchten.

De bekendste tonijnsoorten zijn de blauwvin, alalunga, yellowfin en de geelvintonijn. De tonijnsoorten die het meeste worden gegeten, zoals uit blik of als sushi-ingrediënt, zijn de skipjack, de geelvin en de albacore.

Overbevissing

Oceanen waarin steeds minder vis rondzwemt, bedreigde zeedieren en illegale vangst- en verkoop: er zijn verschillende redenen waarom we beter geen tonijn meer zouden kunnen eten. Eén daarvan is het feit dat alle tonijnsoorten worden overbevist en sommige soorten daardoor zelfs met uitsterven bedreigd zijn. Door de stijgende vraag is de vangst op tonijn de laatste tien jaar meer dan verdubbeld.

Grote bijvangst

Het vangen van tonijn kent nog een grote keerzijde, namelijk de bijvangst. Deze wordt veroorzaakt door de vangsttechniek die wordt gebruikt om de tonijn uiteindelijk op je bord te krijgen. Vooral het gebruik van drijfnetten is hier berucht om.

De bekendste slachtoffers van bijvangst zijn de zeeschildpadden, dolfijnen, haaien, zeevogels en te jonge tonijnen. Het is zelfs zo erg dat er voor elke 2 kilo tonijn minstens 3 kilo (!) aan gestorven dieren terug in de zee wordt geworpen, omdat het bijvangst is.

Het ecosysteem

Bovendien lopen ecosystemen over de hele wereld door de grote populariteit van de tonijn het gevaar in elkaar te storten. Tonijn legt namelijk vele duizenden kilometers af en oefent daardoor een grote invloed uit op al deze ecosystemen. Door tonijn weg te vissen, krijgen de prooivissen de kans om explosief in aantal te gaan groeien.

Op hun beurt zullen de prooivissen andere soorten concurreren of teveel eten van andere soorten, waardoor ze bedreigd worden in hun voortbestaan. Uiteindelijk zal dat leiden tot een grote verstoring van het evenwicht.

Illegale vangst en verkoop

De populariteit van de tonijn heeft ervoor gezorgd dat veel mensen inmiddels hun geld verdienen met het vangen van de vissoort. Het eten van tonijn stimuleert daarmee niet alleen het uitsterven van de vis, maar ook de illegale handel. Wanneer vangstquota worden overschreden, zijn er genoeg mazen in de netten van de wetgeving om vervolging te vermijden.

Daarbij komt ook dat de EU de visserij-industrie subsidieert, maar boetes oplegt wanneer de quota worden overschreden, om daarna opnieuw te subsidiëren. De belastingbetaler betaalt, kort door de bocht gezegd, op die manier dus eigenlijk de boete mee.

Lekker laten zwemmen

Vis is dus in veel opzichten niet in de haak. Gelukkig krijg je er niets van om een beetje in je visconsumptie te minderen of zelfs te stoppen met het eten van vis, mits je hiervoor de juiste alternatieven kiest. Enfin, laat jij gewoon een broodje tonijnsalade staan, zwemmen zij lekker ongestoord verder.

Om het minderen in je tonijn-consumptie wat makkelijker te maken, deelt Sanne Vogel in onderstaande video vegan snacks om van te smullen!

Bron: MSC