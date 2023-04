Dit is waarom je weer vaker in de file staat

De ANWB Verkeersinformatie heeft filecijfers over het eerste kwartaal van dit jaar gedeeld. Conclusie: we staan vaker stil dan voor corona. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2019 steeg het aantal files met 10 procent.

Meer naar kantoor, meer auto‘s

Waar ligt dat aan? Arnoud Broekhuis van de ANWB ziet twee redenen voor de toename van het aantal files. “We zijn langzaamaan allemaal weer teruggekeerd op kantoor. Toch zien we tegelijkertijd ook dat mensen nog steeds thuiswerken.” Wat zekerder is hij over de toename van het aantal gekochte auto’s. Het aantal wagens is sinds 2019 gegroeid met 470.000, wat letterlijk en figuurlijk zijn sporen nalaat op de weg.”

9 miljoen personenauto’s

Er rijden nu bijna 9 miljoen personenauto’s in Nederland rond, zegt Broekhuis. “Tel daarbij het vrachtverkeer nog op. Dat heeft consequenties voor de doorstroming, zeker als we gelijktijdig de weg op gaan.” Het betekent vaak weer zware ochtend- en avondspitsen.

Vooral de cijfers uit Noord-Holland vallen op. Daar groeide de filezwaarte de afgelopen drie maanden met maar liefst 20 procent in vergelijking met 2019. De drukste provincies blijven Zuid-Holland en Noord-Brabant.

Dinsdag en donderdag het drukst

De dinsdag en donderdag blijven verreweg de drukste dagen op de weg. “En we zien het op die dagen alleen maar drukker worden, want in combinatie met slecht weer groeide de dinsdagochtendspits in het eerste kwartaal met bijna 50 procent en donderdag met ruim 20 procent”, stelt Broekhuis.

Files in Rotterdam duren het langst

Uit een onderzoek van TomTom blijkt dat de files rond Rotterdam het langst duren. Daar stonden bestuurders in 2022 gemiddeld 42 uur in een opstopping. Daarna volgen Den Haag en Nijmegen.

Bron: ANWB