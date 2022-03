Dit is waarom Kate Middleton op prinses Diana lijkt

Kate is inmiddels al tien jaar lid van het Britse koningshuis en de hertogin van Cambridge heeft haar draai gevonden binnen de familie. Ook is ze heel populair bij de Britten.

Ze heeft een zelfverzekerde houding en een natuurlijk talent voor haar koninklijke taken, die ze met flair uitvoert.

Maar het is niet altijd zo makkelijk voor haar geweest. Helemaal in het begin was Kate een stuk gereserveerder en voorzichtiger. Zo stond ze een beetje in de schaduw van haar echtgenoot prins William.

Net zo verlegen als Diana

Volgens lichaamsdeskundige Darren Stanton was Kate net zo verlegen als haar overleden schoonmoeder prinses Diana. “Een opvallende gelijkenis”, vertelt hij aan het Britse tijdschrift Marie Claire. “De prinses moest duidelijk wennen aan een nieuw leven in de schijnwerpers.

“Ze gedroeg zich op een vergelijkbare manier als prinses Diana toen ze zich verloofde met prins Charles. Kate bleef altijd heel dicht bij William en keek voortdurend naar hem om zijn goedkeuring en geruststelling te zoeken. Dat deed Diana ook bij Charles.”

Volgens Stanton is het heel duidelijk dat Kate nu veel minder afhankelijk is van Williams ‘goedkeuring’ bij openbare aangelegenheden. “Vaak is nu te zien dat ze subtiel afstand houdt van haar man. Ze toont daarmee dat ze meer dan capabel is om de koninklijke taken uit te voeren.”

