De Deense koningin had maar liefst 5 koninklijke titels kunnen hebben.

Margrethe’s grootvader, koning Christian X, droeg onder andere de titels Koning van Denemarken en Koning van IJsland. Maar omdat die Deens-IJslandse unie werd opgeheven in 1944, moest hij die laatste titel laten vallen.

Ook een paar hertogdommen

Gelukkig zijn er nog veel hertogdommen voor de Deense koningen: Holstein, Dithmarschen, Lauenburg en Oldenburg. Voluit zou de titel van Christian X dus Koning van Denemarken, Koning van IJsland (tot 1944), Hertog van Holstein, Dithmarschen, Lauenburg en Oldenburg zijn geweest.

‘Alleen maar’ koningin

Koningin Margrethe zou ook al die titels kunnen dragen, net als haar vader, Frederik IX. Maar toen zij in 1977 de troon besteeg, koos ze ervoor om al die titels te laten gaan en enkel ‘koningin van Denemarken’ aan haar naam toe te voegen.

Eerste vrouwelijke troonopvolger

Waarom zij dat precies deed, is niet helemaal duidelijk. Maar het kan er zeker mee te maken hebben dat die titel an sich al uniek genoeg was voor Margrethe: zij is de eerste en tot nu toe de enige koningin die haar titel erfde van haar vader. Tot 1953 was het in Denemarken namelijk niet mogelijk dat een vrouw troonopvolger was. Margrethe was tot die tijd ook geen kroonprinses: eigenlijk zou haar oom prins Knud, de broer van haar vader, de koning worden. Dat feest ging niet door toen Frederik IX de wet wijzigde en ervoor zorgde dat zijn eigen dochter de troon kon bestijgen.

Zonder Groenland en de Faroe-eilanden

Margrethe is dus enkel nog ‘koningin van Denemarken’ en heerst over alles wat tegenwoordig ‘proper Denemarken’ wordt genoemd. De Faroe-eilanden en Groenland zijn namelijk ook onderdeel van Denemarken, maar hebben een eigen bestuur. Margrethe heeft daar alleen een symbolische rol.

Banden met Nederland

Overigens is Margrethe ook de doopmeter van onze koning Willem-Alexander. Een ander woord voor doopmeter is peettante en zeker in de protestantse kringen van koninklijke families is het vrij gebruikelijk om een peetoom of -tante te hebben. Margrethe is dus die van onze koning.

Bron: Royal Central.