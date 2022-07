Dit is waarom Máxima haar werkjaar tevreden en trots afsluit

Máxima is speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA). Op de vierde editie van de Global Findex Database van de Wereldbank Groep, die plaatsvond op 29 juni, gaf ze een toespraak over de bereikte successen het afgelopen jaar, in het kader van financiële technologie.

Betere financiële gezondheid

“Sinds vijf jaar hebben we inzicht in hoe het wereldwijd met de financiële inclusie gesteld is”, begint ze haar speech. “Al vele jaren heb ik me hard gemaakt voor financiële technologie als pad naar welvaart en een betere financiële gezondheid. Nu hebben we bewijs dat dit ook daadwerkelijk gelukt is.”

In haar toespraak noemt Máxima voorbeelden van wat deze financiële technologie heeft bijgedragen aan de welvaart en en financieel gezondere wereld. “Uit de cijfers blijkt dat meer vrouwen wereldwijd toegang hebben tot hun eigen bankrekening. Daarmee wordt het gat tussen mannen en vrouwen steeds kleiner.”

Veerkracht

Ook verwijst ze naar de afgelopen jaren, waarin door de coronamaatregelen de scepter zwaaiden. “Het laat zien hoe we met zijn allen veerkrachtiger zijn geworden. Het is mooi om te zien hoe we steeds meer om hulp zijn gaan vragen van de mensen om ons heen, ook financieel”, vertelt ze. Wel is het nodig om door te bouwen op dit pad, volgens onze koningin. “Nog steeds dertig procent van de volwassenen in ontwikkelingslanden heeft geen bankrekening.”

Ze sluit haar speech af met de belofte zich hiervoor te blijven inzetten.

Bron: koninklijkhuis.nl