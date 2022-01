Dít is waarom Máxima ‘koningin’ wordt genoemd en geen prinses

De titel die de man of vrouw van een staatshoofd krijgt, heeft alles te maken met of dat staatshoofd een man of vrouw is.

Man of vrouw

Omdat Nederland een koninkrijk is, staat er aan het hoofd officieel een koning. Dat is nu natuurlijk Willem-Alexander, die noemen we dus koning. Maar als het eerste kind van het heersende koningspaar een vrouw is, zoals het geval was bij Beatrix, noem je diegene geen koning maar koningin. Terwijl zij in fúnctie dus ‘koning’ was. Volg je het nog?

Rolverdeling

Als prins Claus ‘koning’ had geheten in de tijd dat Beatrix koningin was, zou dat niet kloppen met de inhoud van zijn functie. Want de koning, dat was Beatrix. We noemden haar echter koningin omdat ze een vrouw is. Technisch gezien vervulde zij dus beide rollen.

Omdat Willem-Alexander wél ‘alleen maar’ koning is, was de titel van koningin nog vrij. Zodoende kreeg Máxima die titel toegewezen, omdat voor haar de rol van koningin wezenlijk anders is ingericht dan toen Beatrix koningin en tegelijk ook koning was.

Kritiek

Dat Máxima koningin genoemd zou gaan worden, leverde in de tijd van de troonswisseling nog wel wat kritiek op. Volgens royalty-experts zou het onterecht zijn dat Máxima de titel van koningin kreeg, omdat ze niets méér deed dan trouwen met de kroonprins. En dat terwijl de titel koningin dus wel gewoon beschikbaar was én volgens de grondwet een compleet andere inrichting zou hebben dan toen Beatrix koningin was.

Koningin Amalia

Inmiddels weten we dat Máxima haar titel meer dan waard is. Als straks prinses Amalia de troon bestijgt, zal haar partner dus weer de titel prins (of prinses) krijgen. Omdat Amalia dan weer koningin wordt genoemd, terwijl ze de rol van de koning vervult.

Als koningin draag Máxima heel wat tiara’s. Benieuwd hoe vaak, en waarom? Je ziet het in de video hieronder:

Bron: Koninklijkhuis.nl.