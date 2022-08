Dít is waarom prins Harry en Meghan in september weer even in Engeland zijn

Het eerste evenement van de Sussexjes staat gepland voor 5 september. In Manchester zullen ze dan aanwezig zijn bij de One Young World Summit, een congres voor jonge leiders.

Op doortocht naar de Invictus Games

Vervolgens gaan ze op doortocht naar onze oosterburen. In Düsseldorf wordt namelijk aandacht besteed aan de Invictus Games, die daar een jaar later worden gehouden en waarvan prins Harry oprichter is.

Rechtsomkeert naar de WellChild Awards

Omdat ze toch lekker in de buurt zijn, maken Harry en Meghan na hun Duitse uitstapje weer rechtsomkeert naar het thuisland van de prins. Op 8 september zijn de twee aanwezig bij de WellChild Awards, die in Londen worden gehouden. Kinderen en jongeren die met levensbedreigende aandoeningen en ziektes te maken hebben (gekregen), komen hier in aanmerking voor verschillende prijzen.

Troonjubileum Elizabeth

Het was alweer even geleden dat Harry en Meghan voet op Engelse bodem zetten. In juni waren ze er voor het laatst, toen oma Elizabeth haar zeventigjarige troonjubileum vierde.

Toen prins Harry en Meghan hun taken voor het Britse koningshuis neerlegden, kreeg de hertogin véél meer ruimte voor haar eigen kledingstijl, zo kun je in onderstaande video zien.

Bron: Telegraaf.nl