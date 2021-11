Dit is waarom prinses Amalia soms een psycholoog bezoekt

Van jongs af aan heeft de prinses de neiging om altijd maar áán te staan en dat breekt haar soms op. Haar ouders lieten Amalia daarom met een kinderpsycholoog praten. Onze troonopvolger is heel duidelijk over het belang van mentale gezondheid: “Als ik er behoefte aan heb, maak ik een afspraak. Even je hart luchten, en dan ben ik weer voor een maand klaar.”

Gezinsfoto van de koninklijke familie Beeld RVD

Prinses Amalia vindt het geen probleem om in het openbaar te vertellen over haar bezoeken aan een psycholoog. “Ik vind het geen taboe. Soms wordt het me allemaal even teveel, school, vrienden, en dan praat ik met iemand.” Ze verwijst in haar gesprek met De Breij ook naar haar tante Inés de zus van Máxima die haar eigen leven nam in 2019. Af en toe praten met een professional is voor Amalia daardoor nog belangrijker geworden.

De kroonprinses wijst in het boek ook nog even op het gegeven dat iedereen altijd maar praat over gezond eten en sporten. Voor haar kunnen die twee absoluut niet bestaan zonder een goede mentale gezondheid. “Het één kan niet zonder het ander”, klinkt het resoluut in het boek van De Breij.

Bron: ‘Amalia' door Claudia de Breij