Dit is waarom soloseks goed voor je is (óók als je in een relatie zit)

Libelle samen met EasyToys

Hoe ouder we worden, hoe minder we spelen. En dat is jammer, want spelen heeft veel voordelen. Zo ook tussen de lakens. Om deze redenen is het goed om jezelf wat vaker te verwennen.

Ken je lichaam

Soloseks is dé manier om je lichaam te ontdekken. Wat vind je lekker? En welke plekjes zijn het gevoeligst? Zo wordt masturberen fijner, maar de seks met je partner gaat er óók op vooruit. Je weet precies wat je lekker vindt en kan dat goed aangeven.

Met de speeltjes van EasyToys wordt me-time nóg leuker. Van de G-spot vibrator tot de Satisfyer Pro: met het uitgebreide assortiment is er voor ieder wat wils. En tijdens masturbatiemaand shop je ook nog eens de beste deals, met kortingen tot wel 60%. Kijk hier voor de aanbiedingen.

Slaap lekker

Maar liefst 62% van de Nederlandse vrouwen geeft aan een slechte nachtrust te hebben. Herken je dit? Neem voor het slapen gaan dan eens een momentje om jezelf te verwennen. Van een orgasme krijg je een voldaan en moe gevoel, waardoor je makkelijker in diepe slaap komt.

Minder stress, meer geluk

Tijdens een orgasme komen er allerlei stofjes vrij, zoals oxytocine, dopamine en endorfine. Dat we hiervan ontspannen merken we gelijk. Maar het geeft ook gevoelens van geluk! Een goed excuus om er even tussenuit te piepen als de agenda overloopt, of als je in een dipje zit.

Boost voor je immuunsysteem

Als je je hoogtepunt bereikt komt er cortisol vrij, een hormoon dat goed is voor je immuunsysteem. Een beetje grieperig? You know what to do.

Selflove

Spelen met jezelf wordt niet voor niets als selflove gezien: het geeft je zelfvertrouwen echt een boost. Je geeft je lichaam meer liefde, zit beter in je vel en voelt je zelfverzekerder als je de lakens deelt.

Betere bloedsomloop

Het zal je vast niet verrassen dat je hartslag stijgt tijdens een orgasme. Hierdoor wordt je bloed sneller rondgepompt en functioneren je bloedvaten en weefsel beter. Je bloedsomloop blijft gezond en jij geniet: een win-winsituatie dus.

Hoger libido

Zit je seksleven in een sleur? Soloseks kan de oplossing zijn. Je krijgt er een hoger libido van en dat zorgt er weer voor dat je vaker zin hebt om tussen de lakens te duiken.

Veel speelplezier

Bij EasyToys vieren ze masturbatiemaand met hoge kortingen, voor eindeloos veel speelplezier. Shop de gehele maand de beste aanbiedingen, of sla je slag tijdens Pink Friday. Van 27 t/m 31 mei shop je de beste Pink Friday Deals, met minimaal 15% korting op het gehele assortiment en nog veel meer leuke aanbiedingen. Kijk hier voor alle deals.