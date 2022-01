Dit is waarom topzwemster Ranomi Kromowidjojo (31) stopt met zwemmen

Ranomi is een van de succesvolste Nederlandse zwemsters. In totaal won ze 24 Europese- en 17 wereldtitels. Maar liefst drie keer werd ze wereldkampioen in het olympische 50-meterbad. Op Europees niveau pakte ze zes gouden medailles op de langebaan.

Haar laatste internationale toernooi, de WK kortebaan in Abu Dhabi, leverde Kromowidjojo nog zes medailles op, waaronder een gouden plak op de 50 meter vlinderslag.

Haar grote passie

Helemaal stoppen met zwemmen zal ze natuurlijk niet doen, maar na 16 jaar topsport stopt ze wel echt met haar zwemcarrière. Op Instagram geeft ze haar volgers een kijkje in haar leven. “Als baby van 3 maanden oud nam oma mij al mee naar het bad en met 4 jaar had ik m’n zwemdiploma’s”, schrijft ze bij een reeks foto’s. “Zwemmen zal altijd mijn passie blijven, maar nu niet meer op professioneel niveau. Ik heb altijd geweten dat er meer is dan topsport, en dat het een onderdeel is van een groter geheel.”

Ze is trots op alles wat ze heeft bereikt. Het is meer dan ze ‘ooit had durven dromen’. “Dankzij al die jaren topsport weet ik dat je tot veel meer in staat bent dan je zelf denkt, onder andere door de juiste gedachten te hebben.” Ze hoopt hiermee anderen te inspireren.

Assertiever geworden

Als klein meisje was Ranomi best verlegen. “Zwemmen leerde me assertiever worden”, vertelt ze. “Voor jezelf opkomen en borst vooruit, kin omhoog. Ik durfde meer te genieten en ik heb ook geleerd mijn grenzen aan te geven. Als topsporter moet je ook leren om ‘nee’ te zeggen en keuzes te maken.”

Maatschappelijke carrière

“Het is niet zo dat ik het niet meer leuk vind of dat mijn lichaam klaar is”, vertelt de topzwemster aan NOS. “Maar ik ben 31 jaar en ik heb al zoveel bereikt. Wat wil ik nog bereiken? Natuurlijk, ik kan altijd nog harder of beter zwemmen, maar eigenlijk denk ik: het is goed zo.”

Wat ze nu precies gaat doen, weet ze nog niet. “Eén ding weet ik wel, dit is niet het einde”, schrijft ze op social media. Misschien gaat ze boeken schrijven over al haar herinneringen en ervaringen? Maar eerst gaat ze proosten, toasten of spontaan bij iemand op de koffie, grapt ze. Ranomi wil zich in ieder geval gaan richten op een maatschappelijke carrière. “Ik wil graag mensen helpen en inspireren in hun persoonlijke ontwikkeling”, vertelt de topzwemster. “Ik zie mezelf niet aan het zwembad staan als zwemcoach, maar ik zou graag mensen willen coachen om beter te worden.”

Bron: NOS, Instagram