Dít is waarom vrijwilligerswerk deze winter belangrijker is dan ooit

Libelle samen met de Volksbank

In Nederland zijn 7 miljoen vrijwilligers actief. Ze doen één of meerdere keren per jaar iets met of voor een ander, zoals boodschappen halen of simpelweg een koffietje drinken met elkaar. Ondanks dat hoge aantal is er toch een groot tekort. Alleen al in de provincie Utrecht hebben ruim 1.000 mensen nog hulp nodig en dat gat wordt alleen maar groter.

Dure tijden

Dat heeft alles te maken met de hoge inflatie en energieprijzen. Steeds meer mensen moeten op de kleintjes letten of komen zelfs in de financiële problemen. Vooral de vraag naar budgetmaatjes zal hierdoor toenemen. Maar denk ook aan mensen die geen geld hebben voor ritjes van en naar het ziekenhuis, voor taallessen of klusjes in huis.

Handig platform

Er zijn dus veel nieuwe vrijwilligers nodig. Daar wil de Volksbank, moederbedrijf van SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen, bij helpen. Jeroen Dijst, directielid: “Onze bank vindt het belangrijk om bij te dragen aan een meer menselijke samenleving.” Daarom werkt het bedrijf samen met het vrijwilligersplatform NLvoorelkaar. Op dit platform komt vraag en aanbod bij elkaar. Zie je iets waarbij jij kunt helpen? Dan kun je je aanmelden.

Onder werktijd

Ook zijn veel werknemers van de Volksbank zelf actief als vrijwilliger. Niet alleen privé, maar ook ‘in de baas zijn tijd’. Jeroen: “Ik vind het geweldig dat veel van onze medewerkers gebruikmaken van de mogelijkheid zich onder werktijd in te zetten.”

Verschil maken

Eén van die medewerkers is Paula Busscher (51), managementassistent bij de Volksbank. Paula: “Via mijn werk heb ik de opleiding tot budgetcoach gedaan. Wat ik daar heb geleerd, wilde ik graag in de praktijk brengen. Daarom help ik mensen nu als vrijwillig schuldhulpcoach.” Hier leert zij zelf ook weer veel van. “Ik ben me er nu veel bewuster van dat de problemen vaak heel complex zijn. Veel mensen komen buiten hun schuld om in de problemen, bijvoorbeeld door ellende in de privésfeer of bijstandsregels die zich tegen hen keren. Het is fijn om voor mensen met financiële zorgen het verschil te kunnen maken.”

Als vrijwillig schuldhulpcoach helpt Paula mensen die hun financiën niet meer kunnen overzien.

Meer dan ooit

Paula: “Ook mensen die werken en zuinig leven komen door de hoge energieprijzen in de knel. Dus vrijwilligers zijn nu noodzakelijker dan ooit.” Dat merkt directielid Jeroen ook. Hij hoopt dat we in deze dure en soms moeilijke tijden extra naar elkaar om zullen kijken. Jeroen: “Sta even stil bij de vraag: zou ik iets voor een ander kunnen betekenen? Als iedereen dat doet, wordt de winter vast een stuk minder kil en koud.”

Tip van Paula: “Iedereen heeft tegenwoordig een overvolle agenda, waardoor er voor vrijwilligerswerk geen ruimte lijkt. Maar kijk eens of je niet iets kunt inruilen voor een uurtje voor een ander, zoals series kijken of strijken. Je krijgt er zoveel waardering en dankbaarheid voor terug.”

Een beter Nederland

In Nederland gaat de aandacht vaak uit naar grote maatschappelijke problemen. Terwijl het oplossen van veel kleine, individuele problemen ook een grote maatschappelijke impact heeft. Daarom komt de Volksbank, moederbedrijf van SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen, in actie voor mensen die hulp kunnen gebruiken. Zo investeren zij samen met NLvoorelkaar in een beter Nederland. Lees meer over de missie van de Volksbank en kijk wat jij kunt doen voor een ander.