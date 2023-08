Dít is waarom we niet te veel van de nazomer moeten verwachten

Meteoroloog Leander de Wit van Buienradar vertelt aan RTL Nieuws: “De vette zomerworst die ons werd voorgehouden komt er niet.”

Geen stranddagen meer dit jaar

Een klap in je gezicht? Komt er nog één. “Het wordt geen weer om massaal naar het strand te gaan”, laat De Wit weten. Wat een treurnis! Gelukkig voegt hij er wel snel aan toe dat het weer absoluut beter wordt dan het de afgelopen week was.

Niet meer dan 25 graden

Het wordt eind deze week zonniger en droger. Dat is natuurlijk fijn, maar op stranddagen hoeven we niet te hopen, volgens de weerman. Dat heeft vooral te maken met de temperatuur. Het wordt namelijk niet warmer dan 25 graden. De écht warme zomerdagen hebben we voor dit jaar dus al gehad. Op een hittegolf hoeven we al helemaal niet meer te rekenen.

Goede dagen in het vooruitzicht

Gelukkig betekent dat niet dat we de komende tijd niet van lekker weer kunnen genieten. Vanaf woensdag gaat de temperatuur stijgen. Donderdag en vrijdag wordt het zo’n 23 à 24 graden. Zaterdag daalt de temperatuur weer iets, maar voorlopig blijven we boven de 20 graden hangen.

Niet meer zo slecht als nu

Ook wat regen betreft zit er verbetering in. De komende dagen komt het nog met bakken naar beneden, maar donderdag en vrijdag wordt het nagenoeg droog. In het weekend kan er weer een spettertje vallen. Maar er gloort hoop. “Zo slecht als het nu is, lijkt het de komende tijd niet te worden”, aldus de meteoroloog. Daar moeten we het dan maar mee doen!

