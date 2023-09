Dit is waarom weerman Gerrit Hiemstra nog even moet wachten op zijn afscheidscadeau

Gerrit begon in december 1998 bij de NOS, eerst als invaller en later als vaste kracht. Hij bracht gemiddeld twee keer per week de weersverwachting. Nu gaat hij het roer omgooien. Hij wil zich met een nieuw bedrijf namelijk gaan richten op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

Gerrit Hiemstra krijgt ‘eigen storm’

Maar de NOS laat zijn vertrek niet zomaar voorbij gaan. Er wordt een heuse storm vernoemd naar de weerman. Rob Trip maakte dit nieuwtje bekend in het NOS Achtuurjournaal. Hij wees naar Gerrit, die achter hem klaar stond om het weer te presenteren: “Dit is ook de man aan wie wij verteld hebben dat het KNMI morgen bekend gaat maken dat er een storm naar hem vernoemd wordt”, aldus Rob.

KNMI is enthousiast

Het idee kwam uit de koker van collega Simone Weimans. Zij hoorde Gerrit ten tijde van storm Poly zeggen dat hij ook wel een stormnaam zou willen hebben. Samen met weervrouw Willemijn Hoebert ging ze met dit verzoek naar het KNMI. Zij reageerden enthousiast en lieten weten dat Gerrit sowieso al een naam is die vaak werd aangevraagd als stormnaam.

Eventjes wachten

Gerrit moet nog wel even geduld hebben. De stormen worden namelijk op alfabetische volgorde benoemd. Vanaf september beginnen ze weer bij de letter ‘A’. Hoe snel Gerrit aan de beurt is ligt aan hoeveel stormen er nog zullen komen. “Ik verwacht storm Gerrit niet voor de kerstvakantie”, aldus Willemijn.

Bron: NOS