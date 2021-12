Dít is wanneer jij de boosterprik kunt krijgen

Dat zegt GGD-topman Jaap Eikelboom in de Telegraaf.

Afnemende bescherming vaccins

De boostervaccinatie is in het leven geroepen als ‘oppepper’ om de vaccinaties tegen Covid-19 te verbeteren en wordt toegediend als de volledige vaccinatie is afgerond. “Een booster is nodig als de beschermende werking van de eerste serie vaccins na een tijd te veel afneemt. Of wanneer de vaccinaties minder goed blijken te beschermen tegen nieuwe varianten van een virus”, meldt het RIVM over het boostervaccin.

Kwetsbaren eerst

Deze boostervaccinatie werd als eerste beschikbaar gesteld voor mensen in de kwetsbare doelgroep. Nog voor de jaarwisseling zullen naar verwachting 3 miljoen 60-plussers en zorgmedewerkers met patiëntencontact hun prik kunnen halen, staat op de website van de Rijksoverheid te lezen.

Daarna snel opschalen

Maar ook mensen buiten de kwetsbare doelgroep hoeven niet heel lang meer te wachten, meldt programmadirecteur Covid-19 van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland Jaap Eikelboom: “Binnen twee weken gaan we van 150.000 naar 700.000”, vertelt hij, doelend op het aantal prikken per week. “Zo’n snelle opschaling hebben we zelfs tijdens de massale basiscampagne nooit gehad.”

Slechte timing

Dat het vaccineren met de boosterprik trager van start ging dan gehoopt, is volgens Eikelboom onder andere te wijten aan onhandige timing. “Het zou heel verstandig zijn om in de toekomst bijvoorbeeld vervolgprik-campagnes niet te plannen in een periode waarin je weet dat de hoeveelheid testafspraken omhoog gaat schieten, zoals in de herfst en de winter. Als je het net daarvoor plant, kan alles een stuk sneller”, aldus de GGD-topman.

Wanneer aan de beurt?

Zoals gezegd: het streven is om iedereen uiterlijk half maart 2022 de mogelijkheid te geven een boostervaccinatie te halen. Mensen van 18 tot 60 jaar worden vanaf januari 2022 van oud naar jong uitgenodigd voor de boostervaccinatie. Zoveel mogelijk in de 7e maand na de laatste vaccinatie of recente coronabesmetting. Als het sneller gaat, wat tijdens de vorige vaccinatiecyclus het geval was, dan wordt dat bekendgemaakt.

Bron: Lindanieuws, RIVM, RTL Nieuws