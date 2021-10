Dít is wat je kunt doen om de griepgolf te ontlopen

Het aantal mensen dat zich ziek meldt op het werk met griepklachten is weer helemaal terug op het niveau van voor de coronacrisis en de verwachting is dat de aantallen zullen oplopen. Dat zit zo.

Vorig jaar geen griepbesmettingen

Vorig jaar raakte haast niemand besmet met de normale griep. Dat kwam door de maatregelen die waren getroffen om de verspreiding van corona tegen te gaan. Vanwege de anderhalve meter afstand en het thuiswerken hadden we minder interactie met elkaar en gaven dus ook het gewone griepvirus niet aan elkaar door.

Geen immuniteit

Als gevolg daarvan bouwde ook niemand immuniteit op tegen de normale griep, die ieder jaar net ietsje anders uitpakt dat het jaar daarvoor. Daardoor raken er naar verwachting dit jaar extra veel mensen besmet. Want weinig immuniteit in de samenleving staat garant voor meer besmettingen.

Sterker effect

Toch is het niet volledig aan corona te wijten dat er dit jaar een flinke griepgolf op komst lijkt te zijn, legt hoogleraar infectieziekten Andreas Voss van het Nijmeegse Radboud-UMC uit. Het is haast altijd zo dat er na een jaar met weinig besmettingen, een jaar volgt met veel besmettingen, door het hierboven beschreven effect. Dat is dit jaar alleen sterker, omdat er vorig jaar vrijwel helemaal geen besmettingen waren.

Val je binnen bepaalde kwetsbare risicogroepen, dan word je in Nederland opgeroepen voor een jaarlijkse griepprik. Dit jaar kan het dus extra belangrijk zijn om er eentje te gaan halen.

Wat kunnen we doen?

Maar dit nieuws betekent niet dat alle hoop op een fit najaar en een fitte winter gevlogen is. Wij hebben een aantal tips van onder andere Thuisarts voor je op een rij gezet die je kunnen helpen om een griepbesmetting te voorkomen. Het zal je niet verrassen, maar ze lijken dus best wel op de basis-coronamaatregelen die tot voor kort actief waren:

Was vaak je handen en droog ze met een schone hand- of theedoek, of droog ze met een papieren doekje. Hoest en nies in je elleboog, niet in je hand. Zo komen je handen, mocht je die niet gewassen hebben, niet in de buurt van je gezicht met mogelijke virusdeeltjes én komen jouw virusdeeltjes niet terecht op je handen en daarmee op alles wat je aanraakt. Nu we toch bezig zijn: blijf met je handen uit je gezicht: raak vooral je mond, neus en ogen niet aan. Via die drie plekken wordt een virus namelijk het makkelijkst opgenomen in je lichaam. Blijf, als het enigszins kan, uit de buurt van hoestende en proestende mensen. Of knuffel en kus ze in ieder geval niet meer zo lang ze besmettelijk zijn. Zorg ervoor dat je weerstand op peil blijft door genoeg groente en fruit te eten, goed te slapen en regelmatig in de buitenlucht te zijn. Een sterkere weerstand zorgt ervoor dat je het griepvirus misschien wel oploopt, maar dat je er niet (erg) ziek van wordt.

En last but not least is het handig om déze plekken in huis goed schoon te houden. Wij gaan deze tips in ieder geval in ons achterhoofd houden als de griepgolf toeslaat, jij ook?

Bron: AD, Thuisarts.