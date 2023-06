Dít is wat je moet weten over het slavernijverleden, 1 juli en Keti Koti

Wanneer werd de slavernij bijvoorbeeld écht afgeschaft? In 1863 of 1873? En waarom is het zo belangrijk om op 1 juli te herdenken?

Over slavernij

Suriname hoorde vroeger - net als de Antillen - bij Nederland. Nederlandse handelaren brachten Afrikaanse tot slaaf gemaakten naar Suriname om onder erbarmelijke omstandigheden op hun plantages te werken. Als zij niet gehoorzaamden, kregen ze een lijfstraf. Veel tot slaaf gemaakten werkten zich letterlijk dood.

Slavernij in de 18e eeuw

Palmeneribo 1707 - 1758

Palmeneribo was een suikerplantage gelegen aan de Surinamerivier, naast de Jodensavanne. Het was een grote plantage waar aan het begin van de achttiende eeuw slaafgemaakten in opstand kwamen. Dit mislukte en de leiders werden gruwelijk gestraft.

De eerste échte stap naar vrijheid was in 1758, toen zogenoemde ‘Marrons’ (eerder gevluchte slaafgemaakten) Palmeneribo aanvielen. Bijna alle slaafgemaakten gingen met hen mee en leefden diep in het bos in vrijheid. Het ging om zo’n 4000 mensen.

Berbice 1763

Berbice was in de zeventiende en achttiende eeuw een Nederlandse kolonie, ten westen van Suriname aan de Rio (rivier) Berbice. Op de plantages werd onder dwang suiker, cacao, katoen en koffie verbouwd door tot slaaf gemaakte Afrikanen. De plantages werden beheerd door Europese plantagehouders, die in Nederland woonden. Om de winst van de kolonie te laten stijgen, moesten de slaafgemaakte onmenselijk hard werken en werden ze vaak wreed behandeld en gestraft.

In 1763 kwamen de slaafgemaakten in opstand. De vrijgevochten Coffy werd de leider van deze beweging. De opstand leek een succes, tijdelijk hadden ze het hele eiland onder controle. Totdat Nederlandse versterkingen Berbice heroverden. In totaal kwamen 1800 Afrikanen om het leven.

Curaçao 1795

De ‘Tula-opstand’ op Curaçao was de grootste opstand ooit tegen de slavernij op de Nederlandse Antillen. Leider Tula haalde inspiratie en motivatie uit de Franse revolutie en een geslaagde opstand in Haïti. Deze opstand eindigde alsnog in een verschrikkelijk drama, maar het zorgde er wel voor dat er stappen werden genomen voor verbeteringen in het regime.

De 19e eeuw

Trans-Atlantische slavenhandel in 1814

In de zestiende eeuw ontstond de Trans-Atlantische slavenhandel, een driehoekshandel tussen Europa, West-Afrika en Amerika. Koning Willem I verbood in 1814 de slavenhandel in dit gebied, maar in het Caribisch gebied ging het gewoon door.

Vrijkopen in 1838

Een ander belangrijk moment in de aanloop naar een toekomst zonder slavernij was de vrijkoping van Marinus Jan Houthakker. Hij zorgde na zijn vrijlating voor het vrijkopen van meer dan 120 slaafgemaakten.

Nederlands-Indië in 1859

De Tweede Kamer stemde in 1859 voor afschaffing van de slavernij in Nederlands-Indië, maar er werd nog niet gesproken over de slavernij in Suriname en de Cariben.

‘Einde’ van de slavernij in 1863

Pas op 1 juli 1863 kwam er ‘wettelijk’ een einde aan de slavernij in Suriname en het Caribisch gebied. Wat volgde was een bizarre constructie. Niet de slachtoffers, maar de slavenhandelaren werden financieel gecompenseerd. Zij kregen geld om de slaafgemaakten nog tot tien jaar ‘onder staatstoezicht’ door te laten werken op de plantages. Een echt einde aan de slavernij kon je het dus niet noemen. Er was nog altijd geen vrijheid.

Het werkelijke einde van de slavernij in 1873

Pas in 1873 kwam er daadwerkelijk een einde aan de slavernij in Suriname ná die periode van ‘staatstoezicht’.

Keti Koti in de 20e en 21e eeuw

Viering in 1963

Precies honderd jaar na de ‘wettelijke afschaffing’ van de slavernij werd er een Keti Koti-optocht gehouden in het centrum van Amsterdam om het einde van de slavernij te vieren.

Surinamers naar Nederland in 1975

Toen Suriname in 1975 onafhankelijk werd, verhuisden veel Surinamers naar Nederland en ontstond er een strijd om erkenning van de Nederlandse rol in het slavernijverleden. Sindsdien zijn er meerdere monumenten gecreëerd om stil te staan bij de slavernij en wordt Keti Koti steeds grootser gevierd.

Keti Koti in 2023

In Nederland zijn er al enige jaren Keti Koti-evenementen en -festivals op 1 juli, maar het is nog altijd geen officiële feestdag. De laatste jaren wordt de roep steeds luider om van Keti Koti wél een nationale feestdag te maken, en daarmee groeit ook de aandacht voor het slavernijverleden.

Waarom is het zo belangrijk dat we blijven stilstaan bij deze dag?

2023 is een extra belangrijk herdenkingsjaar, aangezien de slavernij in Suriname en het Caribisch gebied precies 150 jaar geleden werd afgeschaft. In onderstaande video legt Libelle’s Rowan nog eens duidelijk uit wat Keti Koti is, wat deze dag inhoudt en waarom het zo belangrijk is dat we niet alleen dit jaar, maar ook alle jaren die volgen blijven herdenken en vieren. O ja, en - niet geheel onbelangrijk: hoe je Keti Koti juist uitspreekt.

Bij de festiviteiten van Keti Koti mag het Surinaamse gerecht Heri Heri niet ontbreken. Wat is het precies is, waarom het juist op deze dag gegeten wordt en hoe je het maakt, lees je hier. Wist je trouwens dat ter gelegenheid van deze feestdag zestien chefs de hele week Heri Heri in de keuken van het Paleis op de Dam maken en dit vervolgens gratis uitdelen in de hoofdstad?

Ook lezen: de redactie van Libelle, verzamelde met hulp van lezers, de mooiste boeken over Keti Koti die je gelezen wilt hebben.

Bron: Amsterdam.nl, ProDemos