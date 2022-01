Dit kun je doen om je weerbaarheid te vergroten

Hoe weerbaar je bent, wordt voor een deel bepaald door jouw karakter in combinatie met wat je hebt meegemaakt en geleerd. Vanzelf gaat het niet, want je zult net als sporten regelmatig energie moeten stoppen in de volgende drie dingen:

Fysiek. Trainen van het gebruik van je lijf, zoals zelfverdedigingstechnieken. Colinda: “In de praktijk worden de vaardigheden vrijwel nooit toegepast. Vaak leidt het zelfvertrouwen dat gegroeid is doordat je weet wat je zou kunnen doen. Door het trainen krijg je een andere, meer zelfverzekerde houding en dat straalt weer af op de omgeving.” Verbaal. “Hoe vertel je wat je wel of niet wilt op een manier die effect heeft? Welke woorden gebruik je om meer kracht uit te stralen? Hoe gebruik je jouw stem? Praat je snel of langzaam? Hard of zachtjes?” Mentaal. Wat doet tegenslag en stress met je mind en jouw gedachten? Colinda: “Bij mentale kracht gaat het om de manier waarop je reageert op stress, tegenslag en uitdagingen. Hoe je ondanks alles toch gewoon door kunt gaan.”

Mind altijd bij je

Je hebt te maken met de wereld om je heen, je lijf en wat je denkt, legt de coach uit. Hoewel zowel fysiek, verbaal als mentaal belangrijk zijn, verschilt de mate waarin je ze zelf kunt beïnvloeden. “Op je leefwereld en andere mensen heb je helaas vaak maar weinig invloed. Ook je lichaam kun je maar betrekkelijk weinig beïnvloeden. Je mind heb je altijd bij je. Daar liggen ook de grootste mogelijkheden om zelf invloed uit te oefenen.”

The Voice

Rond de actualiteit met de ontwikkelingen rond The Voice of Holland is Colinda afgelopen week regelmatig gevraagd wat de beste manier is om weerbaarder te worden. “Het kost mentaal gevoeligere mensen vaak meer moeite om voor zichzelf op te komen. Kern is dat je het vertrouwen hebt in je eigen vaardigheden om met een situatie te kunnen omgaan.”

Wat kun je doen?

Volgens Colinda kun je jezelf de volgende vragen stellen. Wat zou je nu kunnen doen om te laten zien dat je iets kunt? Welk project of welke opdracht zou dat effect op je hebben? Denk nog eens terug aan waar je trots op bent. Wanneer je jezelf vergelijkt met andere mensen, wat maakt je dan trots op jezelf? “Vaak vinden mensen het moeilijk om dit over zichzelf te zeggen. Wanneer het niet lukt, schakel daar dan iemand anders bij in.”

Zelfbeeld wordt niet bepaald door een ander

En ander belangrijk onderdeel is het vertrouwen dat jij mensen om je heen minstens net zo kunt beïnvloeden als zij jou. “Mentaal krachtige mensen zien de feedback van anderen als ‘een mening van een ander’. Niet meer en niet minder. Hun zelfbeeld wordt niet bepaald door de mening van anderen. Hoe is dat bij jou? Er zijn verschillende manieren waarop je dit kunt trainen.”

Emotionele controle

Tot slot is er nog emotionele controle, ofwel de mate waarin je jouw emotionele reacties op situaties kunt controleren. “Mensen met een hoge emotionele controle weten hun emoties goed te managen. Zij bepalen zelf wat ze ermee doen en hoe ze reageren. Ze laten zich niet zo snel uit de tent lokken of uit balans brengen. Deze mensen zijn ook goed in staat om de emoties van mensen in hun omgeving te beïnvloeden.”

Pestgedrag

Denk aan pestgedrag. Pesters worden vaak versterkt in hun vervelende gedrag als ze zien dat degene die gepest wordt daarop reageert door bang, boos of verdrietig te worden. “Wanneer iemand die gepest wordt niet reageert op het pestgedrag, gaat de lol er al snel van af. Je kunt je voorstellen dat het daarom heel effectief is om mensen mentaal sterker te maken op dit punt.”

Bron: Centrum voor Mentale Kracht