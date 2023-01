Dit kun je met je overgebleven oliebollen doen

Dit heb je nodig:

Voor 6 personen

75 g rozijnen

4 el bruine rum (of sinaasappelsap)

250 g oliebollen van de vorige dag, in boterham-dikke plakken

ca. 75 g boter

200 ml melk

de zaadjes van 1 vanillestokje of 1 zakje vanillesuiker

80 g suiker

1 ei

2 eidooiers

poedersuiker voor de garnering

1 kleinere en 1 grote ovenschaal

Zo maak je ’m:

Doe de rozijnen in een kom en giet de rum erbij. Besmeer de plakjes oliebol met boter en leg ze dakpansgewijs in de kleine ovenschaal. Strooi de rozijnen met aanhangende rum ertussen. Verwarm de melk met de vanille en de suiker in een steelpan tot hij net aan de kook is. Klop het ei met de dooier los en schenk al kloppend de hete melk bij het ei. Giet dit mengsel over de plakjes oliebol in de ovenschaal. Dit kan ook 1 à 2 uur van tevoren. Verwarm de oven op de grillstand tot 180˚C. Zet de kleine schaal in een grotere schaal of braadslede in de oven en vul de grote schaal tot onder de rand van de kleinere met kokendheet water. Bak de pudding in 25 minuten gaar en goudbruin. Serveer warm, bestrooid met poedersuiker. Lekker met een dot crème fraîche.

Bereidingstijd: 40 min. Kcal: ca. 777 p.p.

Beeld: Saskia van Osnabrugge. Bereiding: Ajda Mehmet. Receptuur: Yvette van Boven