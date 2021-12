Dít kun je tijdens oudejaarsavond op televisie zien

Zet jij een film op, een conference of toch The masked singer?

Conferences

Peter Pannekoek: om 22.25 uur op NPO1 is de oudejaarsconference van Peter Pannekoek te zien. Hij blikt terug op het jaar 2021. Wat we allemaal kunnen verwachten? Een lofzang over het consistente coronabeleid van dit kabinet, de onbaatzuchtigheid van Sywert van Lienden en de grootheid van Lil’ Kleine. Helaas zullen we Peter wegens de coronamaatregelen niet voor een volle zaal met publiek zien staan.

Najib Amhali: om 22.05 uur zie je op SBS6 Wie het weet mag het zeggen, de conference van Najib Amhali. Hij blikt terug op hoe 2021 voor hem is geweest, met onderwerpen als thuisonderwijs, lockdownleed en contact met de lokale pakketbezorger.

Films

Kijk je liever een film? Deze komen er op televisie vanavond:

RTL 7, 20.25 uur: Ron Goossens, Low Budget Stuntman (comedy)

RTL 7, 21.55 uur: Anchorman 2: The Legend Continues (comedy)

Veronica, 20.30 uur: American Psycho (thriller)

Veronica, 22.35 uur: Death Wish (actiethriller)

Net5, 20.30 uur: New Year’s Eve (romantische comedy)

Net5, 22.45 uur: What Happens in Vegas (romantische comedy)

Aftelmoment

Vlak voor twaalven is het natuurlijk tijd om af te tellen. Je kunt kiezen:

RTL: om 23.55 uur begint Het nationale vuurwerk met Davina Michelle. Live vanaf de Wilhelminapier in Rotterdam opent Davina Michelle het nieuwe jaar met muziek en vuurwerk.

Publieke omroep: om 23.51 uur begint het Nationale aftelmoment bij de publieke omroep. Dit vindt live plaats in het Top 2000 Café in Hilversum, waar de laatste nummers van de Top 2000 worden gedraaid.

The masked singer

Om 22:00 uur start de Oud en Nieuw-special van The masked singer op RTL. Vijf kersverse BN’ers zingen de sterren van de hemel in feestelijk pak. Dit keer weer met Loretta Schrijver, Carlo Boszhard en Gerard Joling in de jury, maar zonder Buddy Vedder, hij wordt eenmalig vervangen door Francis van Broekhuizen.

Matthijs gaat door

Iets eerder op de avond, om 20.34 uur, zie je op NPO1 een speciale editie van de talkshow van Matthijs van Nieuwkerk. De aflevering staat geheel in het teken van het Franse lied, en het zal je dan ook niet verrassen dat Chansons-collega Rob Kemps van de partij is.

ABBA Sing-a-Long

Leuk voor ABBA-fans: de ABBA Sing-a-Long, om 20.41 uur op NPO3. In dit spelprogramma strijden drie duo's om de titel ‘de grootste ABBA-kenner’. Natuurlijk kun je thuis ook meezingen. Dit feestelijke spektakel wordt gepresenteerd door Romy Monteiro.

