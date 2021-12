Dít kun je verwachten tijdens de persconferentie van 14 december

Na wekenlange berichten over stijgende besmettingen, kunnen we eindelijk zeggen dat het aantal besmettingen stabiliseert. Toch zet de omikron-variant de boel nog steeds op scherp en hoopt De Jonge dat het zetten van de boosterprik steeds sneller zal gaan. Versoepelingen zitten er dan ook waarschijnlijk niet in. Maar wat betekent dit voor de huidige maatregelen?

Maatregelen verlengd

De kans is groot dat de omikronvariant ervoor zorgt dat de huidige maatregelen worden verlengd. Volgens ingewijden wordt de zogenoemde ‘avondlockdown’ verlengd tot en met vrijdag 14 januari. Dat betekent de horeca en niet-essentiële winkels tot die dag hun deuren om 17.00 uur moeten sluiten. Bovendien blijft het advies dat je maximaal vier mensen thuis mag ontvangen, ook tijdens de feestdagen.

Het aantal besmettingen loopt misschien terug, de druk in de zorg blijft nog steeds hoog. Daarom zeggen ingewijden dat het kabinet de avondlockdown wil verlengen tot zeker na Oud & Nieuw.

Toelichten over de boostercampagne

Veel mensen vragen zich af hoe het zit met de boosterprik. Hier geeft De Jonge dinsdagavond uitleg over. Het kabinet wil de boostercampagne tegen het coronavirus ook voor 60-minners versnellen. Dat is namelijk nodig om de opkomst van de omikronvariant tegen te gaan, zei demissionair minister Hugo de Jonge maandag. Hoe het kabinet dat precies gaat doen, legt hij tijdens de persconferentie uit.

Basisscholen vervroegd kerstvakantie

Officieel is de laatste schooldag dit jaar op 24 december, vlak voor de feestdagen. Daardoor ligt het risico op de loer dat kinderen het virus meenemen van school naar familie en bijvoorbeeld opa en oma tijdens de feestdagen. Daarom raadt het Outbreak Management Team (OMT) voor de derde keer aan de kerstvakantie eerder te laten beginnen. Hierdoor kunnen gezinnen een week lang in hun ‘eigen gezinsbubbel’ blijven en zijn de feestdagen wat veiliger. De kans is groot dat het kabinet dit advies nu zal opvolgen en basisscholen tóch echt een week eerder dicht gaan. Het is nog onduidelijk wat er met de kinderopvang gaat gebeuren.

Demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid spreken dinsdagavond 14 december het land om 19:00 uur toe.

Wat zijn de verschillen tussen de boosterprik, derde prik en de coronapil? Dokter Rutger legt het in onderstaande video uit:

Bron: RTL Nieuws, Metro