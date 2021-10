Dít maakt het huwelijk van de Japanse prinses Mako en Kei Komuro zo bijzonder

Mako en Kei Komuro verloofden zich al in september 2017, maar het huwelijk werd meerdere keren uitgesteld. Van tevoren was al duidelijk dat het huwelijk zou betekenen dat Mako haar koninklijke status moest opgeven, omdat Komuro ‘een gewone man’ is. Dit zorgde voor veel kritiek uit de conservatieve hoek, omdat de prinses niet aan haar keizerlijke plicht zou voldoen door met een burger te trouwen. Er werd op straat dan ook flink geprotesteerd tegen het huwelijk.

Commotie over lening

Niet veel later bleek dat de moeder van Komuro 30.000 euro had geleend van zijn ex-stiefvader om de rechtenstudie van haar zoon te kunnen bekostigen en dat geld nooit had terugbetaald. Volgens zijn moeder ging het echter niet om een lening, maar een schenking. De vader van prinses Mako vond dat het huwelijk niet kon plaatsvinden voordat deze ruzie was opgelost. In april dit jaar gaf Komuro aan te willen schikken met zijn ex-stiefvader.

Flinke toelage

Normaal gesproken krijgen vrouwelijke leden van de keizerlijke familie een eenmalige toelage van 150 miljoen yen (omgerekend 1,1 miljoen euro) als ze ervoor kiezen om te trouwen met een ‘gewone man’. Door de eerdere commotie over de lening van Komuro’s moeder, besloot Mako af te zien van deze toelage.

Alles voor de liefde

Gister maakte het koppel tijdens een persconferentie bekend getrouwd te zijn én af te zien van de toelage. Over dit laatste zei Mako dat het een ‘noodzakelijke keuze’ was. Komuro vervolgde: “Ik hou van Mako. Ik leef maar één keer en ik wil mijn leven doorbrengen met iemand van wie ik hou.”

Verhuizing naar New York

Het stel is van plan om naar New York te verhuizen, waar Komuro woont. Hij studeerde er tot afgelopen mei rechten. Prinses Mako zegt erover: “Ons nieuwe leven zal uitdagingen kennen, maar die zullen we samen overwinnen, zoals we al eerder hebben gedaan.”

