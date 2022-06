Dít ‘MAFS’-koppel gaat binnenkort de confrontatie met elkaar aan

Binnenkort weten we dat, want de twee blijken mee te doen aan het programma Eating with my ex.

In Eating with my ex gaan meerdere bekende (reality)koppels voor het eerst met elkaar in gesprek over hun niet geslaagde relatie. Ze stellen elkaar drie vragen die ze tijdens elke gang op hun bord krijgen gepresenteerd. Dit staat natuurlijk garant voor gênante, grappige, hartverwarmende en soms ietwat ongemakkelijke antwoorden.

Echt op zoek naar liefde in MAFS

Chantal en Ingeborg zagen hun relatie in MAFS al snel sneuvelen, en in de preview van het programma Eating with my ex is te zien dat Chantal de vraag krijgt of het huwelijk misschien iets te snel na haar coming-out was. Die vraag lijkt Chantal wel te begrijpen, gezien het feit dat haar huwelijk en coming-out tegelijkertijd plaatsvonden. “Ik was echt op zoek naar liefde. Ik stond daar ook voor open en ik had liefde te geven.” Toch vond ze haar deelname wel oneerlijk tegenover Ingeborg, omdat ze nog met zichzelf in de knoop zat. Een reactie die Ingeborg wel kan waarderen. “Dit is een positieve afsluiting van ons Married-verhaal.”

Slechte communicatie

In de afscheidsbrief die de twee elkaar voorlazen bij het beslissende moment in MAFS, vertelde Chantal onder andere dat ze vond dat Ingeborg twee gezichten had. Ook daar kwam ze nog even op terug. “In gezelschap was jij anders dan als ik alleen met jou was.” Ingeborg is het daar niet mee eens en vindt dat Chantal de handdoek te snel in de ring wilde gooien. “En dan heb ik twee gezichten?” zo vraagt ze zich verontwaardigd af. De twee zijn het gelukkig wel eens over de reden waarom hun huwelijk niet werkte. Het liep volgens beiden namelijk stuk op slechte communicatie.

Nieuwsgierig naar de hele aflevering? Deze staat vanaf vrijdag op Discovery+.

Bron: Discovery +