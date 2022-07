Dit moet je doen als je koffer niet of te laat op je vakantiebestemming aankomt

Een koffer of andere bagage die kwijtraakt: het overkomt heel veel mensen. Dagelijks raken er op luchthavens wereldwijd 90.000 stuks bagage kwijt en op Europese vliegvelden is dat 10.000.

Meestal raakt je bagage zoek als je overstapt tijdens je reis. Ben je eenmaal iets kwijtgeraakt, dan kun je dit stappenplan volgen.

1. Meteen doen: contact opnemen met jouw luchtvaartmaatschappij om te melden dat je bagage niet is aangekomen.

2. Vrijwel alle luchtvaartmaatschappijen hebben een eigen serviceloket op het vliegveld. Vraag de vertegenwoordiger om een zogenaamd Property Irregularity Report (PIR) formulier. Hiermee dien je een officiële klacht in. Stuur dit formulier uiterlijk vijf dagen na je klacht in.

3. Laat de vertegenwoordiger van de luchtvaartmaatschappij ook de World Tracer checken. Omdat jouw bagage een uniek nummer heeft, is het mogelijk om in het computersysteem na te gaan waar je koffer is of waar je spullen zijn kwijtgeraakt.

4. Is je koffer vertraagd en wordt deze getraceerd, dan komt het goed. Binnen een paar dagen, gemiddeld drie, komt je bagage alsnog aan op de plek van bestemming. In de tussentijd mag je noodzakelijke artikelen, zoals kleding en toiletspullen, aanschaffen. De gemaakte kosten kun je na je reis declareren bij de luchtvaartmaatschappij.

5. Is je koffer echt verdwenen en na drie weken nog steeds niet gevonden, dan is de kans nog klein dat hij ook teruggevonden wordt. In dat geval kun je een schadevergoeding claimen ter hoogte van maximaal 1550 euro. Vul dan een Bagage Inventory List (BIL) in. Dit formulier is te verkrijgen via je luchtvaartmaatschappij en moet binnen 21 dagen na aankomst in Nederland zijn ingediend.

Wat je vóór je reis kunt doen

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Je kunt voorafgaand aan je vakantie een paar dingen doen.

1. Zorg dat je naam en adres op elk stuk bagage staan. Bijvoorbeeld door middel van een label of een sticker. Plak ook binnen in je koffer een sticker met je adresgegevens. Gebruik bij voorkeur opvallende labels, of een herkenbare kofferband die een beetje afwijkt van de gemiddelde bagage.

2. Je kunt je koffer ook traceren door bijvoorbeeld de Apple Air Tag. Dat is een kleine accessoire die je aan je bagage kunt hangen en die een signaal naar je iPhone uitzendt, zodat je altijd weet waar je spullen zijn.

3. Tot slot kun je er ook voor kiezen alleen met handbagage te reizen. Dat is een kwestie van goed afwegen welke spullen je meeneemt. Je zou zelfs op de plek van bestemming een koffer kunnen kopen die je dan op de terugreis als ruimbagage meeneemt.

