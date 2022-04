Moniek (54) werkt al sinds 1996 bij de brandweer. De eerste twintig jaar in uitruk op de wagen en sinds een paar jaar is ze coördinator bij Veilig Leven. Op de vraag waarom rookmelders zo belangrijk zijn, heeft ze een duidelijk antwoord: “Rookmelders redden levens! Dat is onze kreet. Als je ligt te slapen, slaapt je neus ook, maar je oren niet. Als er naast je bed brand uitbreekt, dan ruik je dat dus niet. Maar zodra een rookmelder ook maar iets opmerkt, gaat-ie direct piepen waardoor je op tijd wordt gewaarschuwd en nog twee à drie minuten de tijd hebt om je huis te verlaten.”

Verschillende rookmelders

Tegenwoordig is er met elk product veel keuze, en rookmelders zijn daarbij geen uitzondering. Maar zeker met iets wat zo belangrijk is als een rookmelder, wil je natuurlijk de beste keuze maken. Nou, dan hebben we goed nieuws. Een verkeerde keuze kun je eigenlijk niet maken. Alle rookmelders die tegenwoordig in Nederland worden verkocht – en andere producten trouwens ook – hebben een CE-markering (van het Conformité Européenne), en dan zit je goed. Een supergoedkope rookmelder of de duurste van de duurste, ze werken allemaal.

Er is wel iets ánders waar je op moet letten...

“Wat wij adviseren is een rookmelder met een accu die tien jaar meegaat. Vroeger moest je zo’n ‘negen volt’-batterijtje ieder jaar vervangen en deze rookmelders gaan gewoon tien jaar mee. We zien vaak dat een rookmelder ’s nachts piept en mensen de batterijen eruit halen en drie maanden later hebben ze er nog geen nieuwe batterijen in gedaan. Met de rookmelders met een accu heb je er eigenlijk tien jaar geen omkijken naar”, aldus Moniek.

Locatie rookmelders

De wet die op 1 juli ingaat is duidelijk: per verdieping hoort één rookmelder te hangen. Maar wat is nu de beste plek om een rookmelder te hangen? Ten eerste horen rookmelders plat tegen het plafond en zo’n veertig centimeter uit een hoek. Ook al zijn ze niet het mooiste in je interieur, wegmoffelen in een hoekje of aan de muur hangen, moet je dus absoluut niet doen. Rook gaat áltijd eerst omhoog. Wanneer een rookmelder tegen de muur hangt duurt het dus een tijdje voordat de rook daar is beland en je rookmelder activeert. Het kan dan al te laat zijn. Ook is het handig om de rookmelders in de vluchtwegen op te hangen, zo weet je welke vluchtwegen veilig zijn en welke niet. Een extra tip van Moniek: “Hang een extra rookmelder in de kinderkamer op.”

Hier moet je in ieder geval zeker níet je rookmelder ophangen...

Onderhoud

Het onderhoud van een rookmelder is simpel. Haal af en toe even de stofzuiger voorzichtig langs de melder om alle spinnetjes en stofjes weg te halen zodat-ie goed zicht heeft. En zorg er voor dat je de melders regelmatig test. “Wij adviseren om de rookmelders één keer in de maand te testen. Veel mensen doen dat tegelijk met het testen van het luchtalarm.”

Een derde van de rookmelders werkt niet... Zo weet je zeker of die van jou het nog wel doet

Combinatiemelders

Een combinatiemelder is een melder die bestaat uit een rookmelder en een koolmonoxidemelder. Moniek: “Wij vinden dit zinloos. Een rookmelder moet plat tegen het plafond aan en een CO-meter moet juist weer lager hangen, dichtbij de CV-ketel. Als één van de twee kapot gaat, dan ben je een heel dure melder kwijt.”

Brandtips van brandweervrouw Moniek