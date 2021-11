Dít mogen honden absoluut niet eten

En als je even niet oplet, halen ze zo je voorraadkast overhoop. Maar niet al ons dagelijkse eten en drinken is veilig voor honden.

Slecht voer voor honden

Je weet waarschijnlijk wel dat je een hond geen chocolade moet geven, maar wist je ook dat het eten van avocado gevaarlijk kan zijn voor honden? We zetten op een rijtje welke voedingsmiddelen je absoluut niet aan je hond mag geven:

Pizzaresten

Mais

Sojasaus

Avocado

Producten met zoetstof

Aardappel

Pindakaas

Noten

Gistdeeg van ongebakken brood

Chips

Uien en knoflook

Kauwgom

Chocolade, koekjes en andere zoetigheden

Drop

Druiven

Broccoli

Kaneel

Kersen

Klokkenhuis van een appel

Krenten

Prei

Spinazie

Kattenvoer

Snoept je hond weleens wat kattenvoer? Ook dat kan gevaarlijk zijn. Kattenvoer bevat bijvoorbeeld meer vet en te veel eiwitten. Vooral als het voor de hond een extraatje bovenop zijn eigen voer is, moet je dus oppassen. De kans is groot dat je hond overwicht krijgt door al dat extra vet. Verder kan een oude hond door de extra eiwitten nierproblemen krijgen als-ie te vaak kattenvoer eet.

Veganistisch voer

In principe zouden honden vegetarisch of veganistisch voer kunnen krijgen, aangezien het net als mensen omnivoren zijn. Maar dan moet het wel een uitgebalanceerd dieet zijn, waarbij ze alle voedingsstoffen binnenkrijgen. Hier horen vaak supplementen bij. Dus voor honden is het niet goed om ze alleen maar groenten te geven. Bovendien zijn honden dol op vlees, dus je maakt ze er extra blij mee.

Déze kamerplanten zijn giftig voor je hond:

