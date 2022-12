Dit muzikale televisiespektakel zet zich in voor kinderarmoede en wil je niet missen

Een verrassende mix van zangers en acteurs heeft zich verbonden aan dit goede doel. Zo speelt Angela Groothuizen de Geest van het heden en neemt Kaj van der Voort de rol van jonge Scrooge op zich. Paul Groot kruipt in de huid van de knorrepotterige vrek Ebenezer Scrooge. Aan muziek zal het zeker niet ontbreken dankzij een uniek kerstkoor met onder anderen operazangeres Maria Fiselier. En dit allemaal voor het goede doel.

Kinderarmoede

Maar liefst één op de twaalf kinderen in Nederland groeit op in armoede. Er is geen geld voor warme kleding en goede schoenen en de verwarming blijft uit. Dat levert schrijnende situaties op. “We douchen slechts één keer per week. Elke dag proberen we warm te blijven met dikke vesten en sloffen”, geeft een vader van drie kinderen aan bij de organisatie Kinderhulp.

Geef ze de warmte

Met de campagne ‘Geef ze warmte’ zet het Nationaal Fonds Kinderhulp zich in voor kinderen die in armoede opgroeien. Met het geld dat wordt ingezameld, willen ze zoveel mogelijk kinderen een warme start geven in het nieuwe jaar. Door de donaties kunnen onder andere warme winterjassen, dekbedden en stevige schoenen worden aangeschaft. Meer informatie over de campagne vind je hier.

Je ziet Scrooge Live zondagavond 11 december om 20.30 uur op NPO 1.

Bron: Kinderhulp