Dít nummer kun je altijd bellen als je te maken hebt met seksueel geweld Beeld Getty Images

Belangrijk

Of je nu man of vrouw bent, jong of oud: op elk moment in je leven kun je een keer te maken hebben met een nare seksuele ervaring. In dit geval is het belangrijk om met iemand daarover te praten. Het Centrum Seksueel Geweld heeft hiervoor een speciaal telefoonnummer in het leven geroepen die iedereen zou moeten opslaan in zijn telefoon.