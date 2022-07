Dít opvallende lichamelijke kenmerk hebben jij en je vrienden volgens onderzoek gemeen

Naast dat je een potentiële vriend of vriendin uitkiest door te praten, lachen en luisteren, speelt lichaamsgeur ook een belangrijke rol in het beslechten van een nieuwe vriendschap. Zonder dat je het door hebt, kies je volgens Israëlische onderzoekers je nieuwe maatje uit op hoe hij of zij ruikt.

Elektrische neus

De onderzoekers toonden aan dat mensen die een vriendschappelijke klik met elkaar hebben, dezelfde chemische componenten in hun lichaamsgeur hebben. Om dat te onderzoeken, gebruikten ze een elektrische ‘neus’, die de deelnemers van het onderzoek flink hebben besnuffeld. Daarnaast mochten de deelnemers ook zelf ruiken en beoordelen.

Duidelijke matches

In zowel het onderzoek door de elektrische ‘neus’ als de echte neuzen, leken de mensen die een klik met elkaar voelden op vriendschappelijk vlak het meeste op elkaar dan willekeurig gematchte mensen. Grappig: de elektrische neus kon zelfs voorspellen welke mensen elkaar zouden gaan uitzoeken vóórdat zij elkaar goed en wel hadden ontmoet.

Spiegelspel

De manier waarop de deelnemers met elkaar in contact kwamen, was een spiegelspel: elkaars bewegingen imiteren. De deelnemers stonden tijdens dit spel een halve meter uit elkaar, waardoor ze elkaar konden ruiken tijdens de bewegingen. De mensen die aangaven een klik te voelen met elkaar, bleken nagenoeg dezelfde lichaamsgeur te hebben.

Bron: EOS Wetenschap