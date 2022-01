Dít radioprogramma is de winnaar van de Gouden RadioRing

Het Qmusic-duo mocht de belangrijkste prijs van het jaarlijkse radiogala in ontvangst nemen voor hun populaire radioprogramma Mattie en Marieke.

Andere genomineerden

De uitreiking vond plaats in de Vorstin in Hilversum, maar vanwege de coronacrisis was hier geen publiek bij. De show was wel te volgen was op het YouTube-kanaal van AVROTROS. De andere genomineerden voor de Gouden RadioRing waren Ekdom in de Morgen op Radio 10, Partij voor de Vrijdag op NPO 3FM, Somertijd op Radio 10 en De Staat van Stasse op NPO Radio 2.

Waardering

Marieke deelt gelijk een paar kiekjes van deze mooie avond op Instagram. “Waanzinnig trots op ons hele team”, schrijft ze. “Op wat we met z’n allen doen en zijn. Op iedereen die keihard werkt om elke ochtend de leukste radio te maken. En dank lieve luisteraars voor deze waardering.”

Andere winnaars

Marieke en Mattie zijn niet de enige winnaars op het radiogala. De Zilveren RadioSter voor de populairste radio-dj ging bij de mannen naar Bram Krikke van Qmusic. Bij de vrouwen ging Annemieke Schollaardt er voor de derde keer met de prijs vandoor.

Maandag werd al duidelijk dat radiopresentator Stefan Stasse de Marconi Oeuvre Award in de wacht zou slepen. Verder werd de Gouden Podcast gewonnen door BROERS met Sam & Rijk van Sam en Rijk Hofman. Tot slot werd Andres Odijk uitgeroepen tot Aanstormend Talent.

