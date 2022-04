Dit soap-icoon maakt haar debuut in ‘Goede tijden, slechte tijden’

Pamela schreef deze week op Facebook dat ze een rol in de soap heeft, maar dat de opnames er ook alweer bijna op zitten. “Ben bezig aan mijn laatste week van opnames voor GTST. De tijd is omgevlogen!”

Van korte duur

Voor de fans van Pamela zal het nieuws dus een beetje dubbel zijn. Ze kunnen weliswaar weer genieten van de actrice op televisie, maar haar comeback is maar van korte duur. GTST heeft aan RTL Boulevard laten weten dat Pamela een ‘kleine gastrol’ zal vertolken. Pamela is vanaf deze week te zien op Videoland en maakt daarmee dus haar debuut in Meerdijk.

Dit soapicoon maakt haar debuut in Goede Tijden, Slechte Tijden Beeld BrunoPress / ArjoFrank Fotografi

Nog een bekend gezicht

Iemand die onlangs ook haar opwachting maakte in de soap, is de 70-jarige actrice Jetty Mathurin. Jetty, die bekend is van rollen in Vrouwenvleugel en Oppassen en ook meedeed aan First dates was een aantal weken in Goede tijden, slechte tijden te zien.

Bron: RTL Boulevard