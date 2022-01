Dít staat er op het geheime lijstje van koningin Máxima

Royaltyverslaggever Annemarie de Kunder, bekend van RTL Boulevard, heeft het geheime lijstje van Máxima gezien. Volgens haar staan daar de volgende outfits op die onze koningin de komende tijd graag nog eens zou willen dragen.

Het geheime modelijstje van Máxima

Ze heeft een royaal kledingbudget, maar er zit ook een beetje Hollandse zuunigheid in Máxima. Het is hartstikke zonde om prachtige ontwerpen van Jan Taminiau, Claes Iversen en Natan in de kast te laten hangen, dus bij de juiste gelegenheid is onze koningin niet vies van recyclen.

De volgende looks van haar favoriete modehuizen hangen volgens Máxima al veel te lang in de kast. Hopelijk krijgt ze in 2022 de kans om ze van haar modelijstje te strepen.

In Jan Taminiau tijdens staatsbezoek aan India in 2019

Beeld Getty Images

In deze prachtige roze Jan Taminiau wist Máxima in 2019 alle ogen op zich te richten. Deze bijzondere creatie wil ze maar wat graag uit de kast trekken, maar naar welke gelegenheid draag je zo’n jurk die speciaal voor het bezoek aan India is gemaakt? Wie weet dat Máxima deze zomer een moment vindt om het weer aan te trekken.

In Natan tijdens de inhuldiging in 2013

Beeld WireImage

Als Máxima van één ontwerper veel kledingstukken in haar garderobe heeft, dan is het wel Natan. Ook in 2013, tijdens de inhuldiging van Willem-Alexander, droeg ze een jurk van het Belgisch modehuis. De outfit heeft een speciaal plekje in haar hart gekregen, maar ze heeft nog niet de kans gevonden om het nog eens te dragen. Dit jaar hoopt Máxima het opnieuw te mogen dragen.

In Valentino tijdens het huwelijk van prinses Victoria en prins Daniel in 2010

Beeld WireImage

Met het huwelijk van de Zweedse kroonprinses op de agenda, had Máxima in 2010 een reden om uit te pakken met couture. Het werd een roze galajurk van de hand van Valentino. Een look die je niet snel vergeet - zo ook onze koningin niet. Naar verluidt kan ze niet wachten om deze Valentino weer eens uit de kast te halen.

Hoewel Máxima gek is op couture is dit item haar favoriet:

