Dít sterrenbeeld komt het vaakst voor bij de Britse royals (en dit zegt het over ze)

Een sterrenbeeld kan iets zeggen over je karakter en je eigenaardigheden. Je interesses en de manier waarop je met anderen verbindt of juist uit verbinding bent. Opvallend is dat juist een aantal leden van het Britse koningshuis, die zo veel in de spotlights staan, een sterrenbeeld hebben wat juist niet zo houdt van opvallen.

Veel royals delen dit sterrenbeeld

Zowel koningin Elizabeth (jarig op 21 april), prinses Charlotte (jarig op 2 mei), prins Louis (jarig op 23 april) en baby Archie (jarig op 6 mei) delen allemaal het sterrenbeeld stier. Mensen geboren onder dit teken zijn intelligent, hardwerkend, loyaal en ambitieus. Stieren staan ook wel bekend om hun koppigheid.

Andere royals en hun sterrenbeeld

Niet alleen zijn er veel stieren aanwezig in het Britse koningshuis, ook de kreeft is goed vertegenwoordigd: zowel prins George als hertogin Camilla zijn kreeft. Gevoelige types met een groot hart. Ook prinses Diana had dit sterrenbeeld.

Hertogin Kate en prinses Anne delen het sterrenbeeld Steenbok. Hertogin Meghan en prinses Beatrice behoren tot het sterrenbeeld Leeuw. Ze zijn beschermend, trots en charismatisch.

