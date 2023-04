Dít ‘toiletbeestje’ is verkozen tot insect van het jaar 2023

Sinds vorig jaar kiezen vijf bekende Nederlanders vijf inheemse insecten die weinig bekend zijn bij het grote publiek. De organisatoren van de verkiezing ‘insect van het jaar’ willen deze beestjes juist graag grotere bekendheid geven. Van alle diersoorten behoort ongeveer driekwart tot de insecten. Nederland telt zo’n 20.000 soorten.

De motmug in je toilet

Winnaar werd de wc-motmug (Clogmia albipunctata). Het is een klein, dichtbehaard mugje, dat ook wel een motvliegje of aalputmotje wordt genoemd. Het insect broedt in de buurt van organisch afval of vervuild en troebel water. In woningen zoemt hij het liefst rond in toiletten, badkamers of bij verstopte afvoeren. Vind je zo’n wc-motmug in je huis dan is dat dus niet zo’n goed nieuws.

Goudoogje en beverkever

De wc-motmug werd vertegenwoordigd door schrijver Hanna Bervoets en won bij deze tweede editie van de verkiezing met 34 procent van de stemmen. Naast de winnaar deden het goudoogje, vertegenwoordigd door cabaretier Youp van ‘t Hek, de beverkever (hoogleraar Felienne Hermans), de boskakkerlak (meteoroloog Reinier van den Berg) en de gewone tweevleugel (presentator Chazia Mourali) mee met de verkiezing.

Wc-motmug volgt waterschorpioen op

De wc-motmug is de opvolger van de waterschorpioen, een wants die muggen eet die vorig jaar won. De verkiezing is georganiseerd door Taxon Foundation, samen met EIS Kenniscentrum Insecten, de Nederlandse Entomologische Vereniging en Naturalis Biodiversity Center.

