Dít vaccin biedt de meeste bescherming tegen corona

Belgische zorgmedewerkers die het Moderna-vaccin toegediend hebben gekregen, bleken veel meer antistoffen in hun bloed te hebben dan mensen die het Pfizer-vaccin kregen. Het gaat om meer dan twee keer zoveel antistoffen.

86% bescherming

Het is niet de eerste keer dat Moderna als best beschermende vaccin uit de bus komt. Een onderzoek uit Minnesota wees uit dat mensen na hun Moderna-vaccinatie maar liefst voor 86% beschermd waren tegen infectie. Bij Pfizer is dat 76%.

De deltavariant veranderde dat wel enigszins. Zo werkt het Pfizer-vaccin voor 42% tegen de deltavariant. Ook hier blijkt het Moderna-vaccin een stuk effectiever, namelijk 76%.

Antistoffen

De nieuwe cijfers uit het onderzoek onder Belgische zorgmedewerkers onderschrijft de eerdere conclusies. Wel opmerkelijk is dat zorgmedewerkers die een natuurlijke infectie van corona doormaakten, veel meer antistoffen in hun bloed hadden. Waar mensen met het Moderna-vaccin zo'n 4000 eenheden antistof per milliliter bloed hadden en Pfizer-ingeënten 1500 per milliliter, hadden oud-coronapatiënten zonder vaccin er bijna 10.000 in hun bloed.

Voor zoveel antistoffen heeft nog geen enkel vaccin gezorgd. Wel bleek dat de antistoffen na een coronabesmetting nog verder toenamen als een oud-patiënt een vaccin kreeg. Ook hier nam het aantal antistoffen na een Moderna-prik meer toe dan na een Pfizer-vaccin.

Heb je nog vragen over het coronavaccin? Dokter Rutger geeft antwoord.

Bron: Volkskrant.