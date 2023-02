Dít verdient Snollebollekes tijdens een optreden

In deze tijden van inflatie verhoogde Rob Kemps het tarief flink. Snollebollekes is uitgegroeid tot één van de duurste feestacts van Nederland. De prijs is enkel op aanvraag beschikbaar. Een schatting van Art Bookings komt uit op zo’n 20.000 euro voor een optreden van een halfuur. Dat is zo’n 4000 euro meer dan in 2022. Je moet er dus wat voor overhebben.

Overige artiesten

Ook andere artiesten schroefden hun tarieven flink op. Voor Lamme Frans (Rob Jansen) betaal je 3500 euro, voor de Gebroeders Ko 2995 euro en voor de Lawinebots 3295 euro (exclusief btw). Nog meer kosten zangers als Frans Duijts en Wolter Kroes. Beide vragen 6995 euro (exclusief btw). Dat is 1000 euro meer dan vorig jaar.

Bron: RTL Boulevard