Dit was de lieve reactie van prins Louis toen hij hoorde dat Elizabeth was overleden

De prinses van Wales deelde de reactie van de kleine prins tijdens een ontmoeting met het toegestroomde publiek zaterdagmiddag bij Windsor Castle. Daar waren Kate en William samen met Harry en Meghan om de menigte te bedanken, naar de neergelegde bloemen te kijken en de kaartjes te lezen.

Volgens Britse media had William zijn broer en schoonzus ondanks hun meningsverschillen zelfs persoonlijk uitgenodigd om met hem mee te gaan op de wandeling.

Reactie van Louis

Kate vertelde aan een groep kinderen die tussen het publiek stonden. “Louis zei tegen me: ‘Nu is ze tenminste bij overgrootvader’.” Prins Philip, de man van Elizabeth, overleed vorig jaar op 99-jarige leeftijd.

Charles wordt kroonprins

William (40), de zoon van koning Charles, is nu de eerstvolgende in lijn voor de troonopvolging. Hij gaat van ‘gewoon’ prins naar kroonprins. Louis is samen met broertje prins George (9) en zusje prinses Charlotte (7) de volgende in lijn voor de troonopvolging.

