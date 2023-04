Dit weekend is de Nationale Bijentelling! Zó maak je je tuin of balkon aantrekkelijker voor bijen

We weten natuurlijk allemaal dat bijen honing maken, maar daarnaast bestuiven ze ook bloemen en planten. Deze bestuiving maakt het mogelijk dat planten vruchten krijgen en zich dus kunnen voortplanten. Kortom: bijen en hommels zijn erg belangrijk voor de natuur en ons voedsel. “80 procent van onze eetbare gewassen en bijna 90 procent van onze wilde planten worden bestoven door bijen en andere insecten”, zegt Koos Biesmeijer, bijenexpert bij Naturalis.

De laatste jaren sterven er alleen meer bijen dan normaal. In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd. Het is tijd om daar verandering in te brengen. Er zijn verschillende manieren om meer bijen naar je tuin te trekken.

Bloemen en planten

Om je tuin aantrekkelijk te maken voor bijen, is het verstandig om veel bloemen en planten in je tuin te plaatsen. Daar zijn de bijen dol op, want die kunnen ze bestuiven. Door voor bloemen en planten te kiezen die in verschillende maanden bloeien, zorg je ervoor dat de bijen langer in jouw tuin terechtkunnen. Bloemen die het goed doen bij bijen: judaspenning, lavendel, ijzerhard, vlinderstruik, koninginnekruid, hemelsleutel, herfstaster en klimop.

Bijenhotel

Om de bijen een handje te helpen, kun je een bijenhotel in de tuin of op het balkon zetten. In zo'n hotel kunnen bijen zich goed nestelen. Maar bijen komen ook af op rommelige plekjes.

Moestuin

Het kweken van eigen groenten, fruit en kruiden wordt steeds populairder. Het is een leuke bezigheid, je houdt er wat aan over en bijen zijn er ook nog eens dol op. Ga voor verse kruiden en wat appels, kersen, pompoenen en bessen en binnen de kortste keren vliegen er bijen rond.

Geen bestrijdingsmiddelen

Heb je last van insecten? Gebruik dan preventieve en milieuvriendelijke maatregelen om ze te bestrijden. Probeer in elk geval spuitbussen, korrels of andere bestrijdingsmiddelen te vermijden die de volgende stoffen bevatten: imidacloprid, thiacloprid, of acetamiprid. Dit zijn neonicotinoïden en die zijn giftig voor de bij.

Nationale Bijentelling

Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. Tot morgen, zondag 23 april om 20:00 uur, kun je nog meedoen met de Nationale Bijentelling. Wil je meedoen? Kijk dan op de officiële website van de Bijentelling.

Bron: Milieu Centraal, Roomed.