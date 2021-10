Dít weten we over het nieuwe seizoen van ‘Hunted’

Kun jij ook niet wachten? Dít weten we over het zesde seizoen.

Onder de radar blijven

In Hunted slaan twaalf doodgewone Nederlanders op de vlucht. Ze moeten zich drie weken lang verborgen zien te houden. De ‘voortvluchtigen’ zetten dan ook alles op alles om onder de radar te blijven. Voor het programma is een speciaal opsporingsteam opgericht dat er alles aan doet om de deelnemers zo snel mogelijk te vinden. Maar is het wel mogelijk om van de ene op de andere dag te verdwijnen en drie weken uit handen te blijven van de hunters?

Kandidaten

Ook de kandidaten zijn inmiddels bekend. Dit zijn de voortvluchtigen die gaan proberen onvindbaar te blijven:

Aygun en Rajiv

Dit stel kent elkaar vier jaar en woont inmiddels samen. Aygun is uitbundig en enthousiast, terwijl Rajiv juist rustig is maar wel minder gestructureerd.

Bijan en Shiva

Deze mannen kennen elkaar al tien jaar van de hotelschool. Ze hebben samen en apart, zowel in Nederland als in het buitenland, in de horeca gewerkt.

Dewi en Linda

Linda is de baas van Dewi. Ze heeft een hostessbureau en Dewi werkt bij haar. De twee werken al lang samen, kunnen goed lachen en hebben nooit irritaties.

Guus en Tim

Deze vrienden zijn heel enthousiast en weten wel van aanpakken. Ze zullen dan ook niet achterover leunen en op safe spelen.

Romy en Kelly

Romy en Kelly zijn al jaren vriendinnen en wonen zeven jaar samen. Romy is de impulsieve van de twee, ze stapt snel op mensen af. Kelly is een stuk behoedzamer en zit meer op de feiten.

Laila en Marijke

Laila vindt alles leuk, maar door haar enthousiasme kan ze vaak dingen kwijtraken. Gelukkig heeft ze vriendin Marijke aan haar zij die juist van planning en lijstjes is.

Datum

Lang hoef je niet meer te wachten, want de makers hebben deze week bekendgemaakt dat het nieuwe seizoen van Hunted vanaf maandag 1 november 2021 om 20.25 uur te zien is op NPO 3.

Paranoïde

Libelle’s Kim deed vorig jaar mee en vertelde toen wat dit met haar deed. “Ik ben nog altijd paranoïde van onze vlucht”, vertelt ze. “Echt overal zag ik spoken - en soms nog steeds. Ondanks dat de opnames er al lang en breed opzitten, word ik nog wel eens wakker met het idee dat we nog midden in het spel zitten.”

Bron: AVROTROS.