Dit wist je nog niet: 5 dingen die je met schoonmaakazijn kunt doen

Libelle samen met vintastic

Met deze tips klaar je iedere schoonmaakklus.

1. Dáág aanslag

Een waterkoker die je dagelijks gebruikt kun je het best eens in de drie maanden reinigen. Doe hiervoor een scheut natuurlijk schoonmaakazijn zonder parfum in de waterkoker, vul aan met kraanwater en zet de waterkoker aan. Laat hem na het koken een kwartier afkoelen en giet leeg. Kook er hierna nog twee of drie keer schoon water in dat je niet gebruikt, zodat er geen azijn achterblijft.

2. In 3 stappen een blinkende oven

Op deze manier is het schoonmaken van de oven zo gepiept! Resultaat: een fris ruikende, blinkend schone oven.

Verwarm de oven voor op 200 °C. Zet een ondiep ovenbestendig schaaltje met natuurlijk schoonmaakazijn in de oven en laat een paar minuten staan. Verwijder het schaaltje en neem de wanden van de oven af met een vochtige doek. Resultaat: een fris ruikende, blinkend schone oven.

3. Let it rain

Wist je een douchekop eenvoudig kunt schoonmaken door hem een nacht in een teiltje of emmertje met natuurlijk schoonmaakazijn te leggen? Daarna alleen even naspoelen met schoon water. Heb je een vaste douchekop? Wikkel er dan een doek omheen, doordrenk die met schoonmaakazijn en laat een nacht intrekken. Daarna even goed naspoelen en je douchekop is weer als nieuw.

4. Tegen nare geurtjes

Doe een scheutje schoonmaakazijn in het bakje voor de wasverzachter: het maakt de was zacht en voorkomt nare geurtjes in de wasmachine. Als je dit regelmatig doet heeft het ook nog eens een ontkalkend effect.

5. Kleurvlekken van je spijkerbroek

Heb je dat wel eens gehad? Je draagt vol trots die nieuwe donkerblauwe jeans en op dag één heeft ie al vlekken op de bank of stoel achtergelaten. Ai, dat is balen. Je kunt dit voorkomen door de broek eerst te wassen voordat je ‘m gaat dragen. Keer de broek binnenstebuiten en was ‘m volgens de wasvoorschriften. Voeg een flinke scheut schoonmaakazijn toe aan het zeepbakje van de wasmachine. Zo zijn die vervelende vlekken op je bank of stoel verleden tijd. Bovendien zorgt het er ook voor dat de kleur minder snel vervaagt.

Zo wordt schoonmaken weer leuk

Van keukenkastje tot dakterras, vintastic is een complete lijn schoonmaakmiddelen voor binnen en buiten op basis van natuurlijk schoonmaakazijn. In een fles, als spray of gel, van badkamer- en keukenreiniger tot glas- en spiegelreiniger. Alles weer fris en schoon in een handomdraai, want vintastic reinigt en ontkalkt. Met respect voor mens, milieu én jouw portemonnee.