Dit wordt de opvolger van Jan de Hoop bij RTL Ontbijtnieuws

Het wordt Robbie Kammeijer, nu nog een vast gezicht bij de RTL-collega’s van Editie NL. Robbie laat weten dat hij er erg naar uitkijkt. “Ik heb met volle overtuiging ‘ja’ gezegd en ik ben erg blij met de kans om me het RTL Ontbijtnieuws eigen te mogen maken. Samen met het team ga ik werken aan hoe we onze kijkers zo goed mogelijk kunnen bijpraten aan de ontbijttafel.”

De nieuwslezer is nu nog te zien in de vroege avond, maar moet vanaf september dus de wekker heel vroeg zetten. “Ik duik vanaf nu extra vroeg mijn bed in om er tegen die tijd ook zo vroeg uitgeslapen uit te zien.”

Prima opvolger

Jan de Hoop zegt alle vertrouwen te hebben in zijn vervanger. “Gelukkig een prima opvolger! Robbie komt in een warm bad terecht. Ik wens hem en het complete team veel succes.”

Andere presentatoren in de ochtend zijn Boyan Ephraim en Meike de Jong. Het RTL Ontbijtnieuws wordt elke maandag tot en met vrijdag uitgezonden tussen 6.30 en 9.15 uur.

Legendarisch

Jan is legendarisch als presentator van het ontbijtnieuws bij RTL. Hij doet dat al vanaf de start van RTL in Nederland in 1989. Regelmatig maakt de anchor een grap of gaat er iets mis. Hij is nog twee keer te zien deze week: donderdag en vrijdag. Dan gaat Jan van zijn pensioen genieten.

Ik mag nog twee keer. 2 juni de allerlaatste. Gelukkig een prima opvolger! Robbie Kammeijer volgt Jan de Hoop op als presentator RTL Ontbijtnieuwshttps://t.co/y3o5FRMaPW — Jan de Hoop (@JandeHoop) 25 mei 2022

Bron: RTL Nieuws