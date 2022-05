Kopen zonder kijken Beeld RTL Beeldbank / Tom Cornelissen

Dít wordt het nieuwe element in ‘Kopen zonder kijken’

We kunnen niet wachten tot het nieuwe seizoen van Kopen zonder kijken weer begint. En we hebben geluk: want vanaf morgen (maandag 16 mei) verschijnt dit oh zo geliefde programma weer op de buis. Mét een nieuw element, onthult Martijn Krabbé in Beau.