Dít wordt het weer met Oud & Nieuw

Op oudjaarsdag kan het zelfs meer dan 16 graden worden!

Het weer de komende dagen

De komende dagen schommelt de temperatuur nog rond de 7 graden. Op dinsdag wordt het een wisselvallige dag met in de middag meer bewolking. Ook woensdag wordt het bewolkt en kan er af en toe een bui vallen. De temperatuur gaat langzaam iets omhoog waardoor het donderdag al 10 graden kan worden. Die dag zal het flink waaien.

Warmterecord op oudejaarsdag

Vrijdag begint zonnig, maar in de middag kan er in het westen regen vallen. Het wordt een zachte dag met temperaturen die richting de 12 graden klimmen. Op zaterdag, oudjaarsdag, beginnen we met wat regen. Het wordt een zachte dag met 14 tot 16 graden. Op sommige plekken kan het zelfs 17 graden worden en dat is bijzonder. Daarmee wordt het warmterecord aller tijden voor december namelijk verbroken. Dat staat nu op 16,7 graden.

Temperatuur ‘s nachts

In de nacht zal het ook zeer zacht zijn met 9 tot 12 graden en een matige wind. Het waait hard genoeg om dichte vuurwerkmist te voorkomen, maar de wind zal niet zó hard zijn dat het vuurwerkshows dwarsboomt.

Ook vorig jaar was warm

Oud & Nieuw wordt dus bepaald niet koud. Wel gaat het waaien en kan er op sommige plekken een bui vallen. Gemiddeld is het deze tijd van het jaar zo'n 5 tot 7 graden. Ook afgelopen jaarwisseling was uitzonderlijk zacht met zowel op 31 december als op 1 januari een warmterecord.

Bron: Weeronline