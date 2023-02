Dít wordt het weer tijdens de voorjaarsvakantie

Hoe wordt het weer in beide weken?

Het weer in de voorjaarsvakantie voor regio zuid

Regio zuid had tijdens het carnavalsweekend te maken met wisselvallig weer. Buien en droge periodes wisselden elkaar af. De rest van de voorjaarsvakantie blijft het zo wisselvallig.

Maandag en dinsdag

Maandag begon met motregen, maar in de middag wordt het droger. In het zuidwesten kan het zonnetje doorkomen. De temperaturen liggen hoog voor de tijd van het jaar. In het zuiden wordt het ruim 11 graden. Dinsdag wordt het in het grootste deel van het land bewolkt, maar in het uiterste zuiden en aan de kust kan de zon doorbreken. Ondanks de bewolking blijft het droog. Lokaal kan het zo’n 13 graden worden.

Woensdag en donderdag

Woensdag neemt de kans op regen vanuit het zuidwesten toe en is het veelal bewolkt. Wel blijven de temperaturen zacht. Het kan oplopen tot 14 graden. Donderdag wordt het een stuk kouder en zal het zo’n 8 à 9 graden zijn. Wel blijft het donderdag grotendeels droog en laat de zon zich af en toe zien.

Vrijdag en het weekend

Vanaf vrijdag wordt het nog wat kouder. Het wordt dan zo’n 6 à 7 graden en dat is aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. Er kan zelfs hagel of natte sneeuw gaan vallen. In het weekend blijft het koud, maar ook droog, en is het af en toe zonnig.

Het voorjaarsvakantieweer voor de regio’s midden en noord

De week begint met een lekker zonnetje en weinig bewolking. Wel blijft het nog eventjes fris. Zo wordt het maandag zo’n 8 graden in het midden van het land en een graadje kouder in het uiterste noorden. Dinsdag stijgt de temperatuur al met een graad. Het wordt zonnig en het blijft droog.

Woensdag en donderdag

Woensdag klimt de temperatuur weer iets en gaan we de dubbele cijfers in. Het wordt dan in het midden en noorden van het land zo’n 10 graden. Het blijft grotendeels droog, maar de bewolking neemt wel iets toe. Donderdag wordt het in het noorden ook 10 graden, maar in het midden van het land tikken we de 11 graden aan. Bewolking en zon wisselen elkaar af.

Vrijdag en het weekend

In het weekend wordt het wat minder goed weer. Vrijdag is er al sprake van bewolking en buien. Het wordt een grijze dag, met zo’n 9 graden. Ook zaterdag en zondag zullen we helaas veel regen zien en wordt het zo’n 8 graden.

Bron: Weeronline