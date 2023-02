Dít wordt het weer tijdens het carnavalsweekend

Laten we bij het begin beginnen: vandaag. Het wordt helaas een vrij grijze dag. Alleen in het noorden van het land zal de zon vaak te zien zijn. Er staat weinig wind. Morgen verandert dit. Het gaat dan harder waaien en dat zorgt voor opklaringen. In de nachten koelt het wel wat af. Het wordt iets boven het vriespunt en er kan ’s ochtends ook dichte mist ontstaan.

Na zonneschijn komt regen

Dinsdag en woensdag kunnen zomaar eens heel lenteachtig aanvoelen. Beide dagen wordt het voor het grootste deel zonnig. Donderdag wordt een mindere dag: waarschijnlijk zullen er de hele dag kleine hoeveelheden regen vallen. Ook voor vrijdag is er wat motregen voorspeld en het zal dan stevig waaien.

Het carnavalsweekend

Helaas voor de carnavallers is er ook zaterdag en zondag kans op lichte buien. Gelukkig breekt de zon wel regelmatig door. Wie ook maandag en dinsdag nog feestviert, heeft het beter bekeken. Dat worden twee zeer goede dagen. Het zal waarschijnlijk beide dagen droog blijven met weinig wind en zelfs regelmatig zon.

Wil jij vijf dagen lang hetzelfde kostuum dragen tijdens carnaval? Lifestyle-expert Lieke legt uit hoe je makkelijk en snel je carnavalskleding schoonmaakt. Want het is natuurlijk prima om een paar dagen dezelfde outfit aan te hebben, maar wel zo fijn als je dan nog een beetje fris ruikt:

Bron: Weer.nl