Dit wordt het weer tijdens het lange Hemelvaartweekend

Een rondje fietsen, een terrasje pakken of lekker barbecueën: hoe fijn zou het zijn als het weer dit weekend een beetje meewerkt?

Goed én slecht nieuws

Helaas moeten we moeten je een klein beetje teleurstellen. Het wordt dit weekend aanzienlijk kouder, maar... die paraplu kun je gelukkig thuislaten. Het blijft namelijk wél het hele (lange) weekend droog.

Koud Hemelvaartweekend

Op Hemelvaartsdag hangen er veel stapelwolken in de lucht. Af en toe komt de zon tevoorschijn, maar de temperatuur blijft in het noorden van Nederland hangen op slechts 14 graden Celsius. In Brabant en Limburg wordt het wel iets warmer. De thermometer stijgt daar naar 17 of 18 graden. Lente of niet: deze temperatuur is nagenoeg vergelijkbaar met die van 1 januari dit jaar. Au!

Uit de wind

Zoek vooral een lekker plekje uit de wind en in de zon, dan is het heerlijk vertoeven. Vergeet je niet in te smeren, want tussen 12.00 en 15.00 uur schijnt de lentezon erg fel met zonkracht 6. Dan kun je zonder zonnebrandcrème al binnen 15 à 30 minuten verbranden.

Genieten met een grote G

Na Hemelvaartsdag stijgt de temperatuur een beetje. Toch hoef je geen echte hitte te verwachten. Het kwik zal vrijdag, zaterdag en zondag niet hoger uitkomen dan lokaal zo’n 21 graden. Op sommige plekken kun je genieten van een zonnetje en een graad of 23. Deze temperaturen zijn vrij gebruikelijk voor eind mei. Dat wordt genieten met een grote G.

Wat vieren we ook alweer precies met Hemelvaart? Hier vind je een kleine opfriscursus.

Beautyvlogger Susan laat zien welke zonnebrand zij gebruikt, welke factor je minimaal nodig hebt en hoeveel en hoe vaak je zonnebrand nu eigenlijk moet aanbrengen:

Bron: Weeronline