Dit zegt Ali B over beschuldiging Ellen ten Damme van grensoverschrijdend gedrag

Ali B ontkent zaterdag met een bericht op zijn Instagram Stories zich schuldig te hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover Ellen.

De zangeres zei vrijdagavond in interviewprogramma De geknipte gast van Özcan Akyol (Eus) dat zij ook slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag van een bekende persoon is geworden, maar noemde zelf niet de naam van Ali B. “Ik weet nu eigenlijk niet wat ik moet zeggen, want ik ga dat waarschijnlijk wel doen, ja. Om die vrouwen van The voice te steunen.” Ze deed ook geen details uit de doeken over hoe het voorval verliep.

Kort na afloop van het programma werd door het AD bij elkaar gepuzzeld dat Ellens beschuldiging haast wel om Ali B móet gaan. In de podcast Aan de keukentafel van drummer Sietse Huisman zei Ellen namelijk eerder: “Er is een verhaal van mij dat helemaal geen geheim was en dat ik destijds ook heb verteld in mijn omgeving. Dat gaat over Ali B. Ik vind hem echt een lul. Hij spoort echt voor geen meter en daar heb ik dus ook een verhaal over.”

Inmiddels is het bewuste fragment uit de podcast geknipt, maar het AD heeft de oorspronkelijke opname nog in handen.

Het incident zou zich hebben voorgedaan tijdens de opnames van het AVROTROS-programma Ali B en de Muziekkaravaan, waar Ten Damme in 2014 aan meedeed.

‘Onschuldige flirt’

Ali B spreekt zaterdag over een “vage” beschuldiging. “Dat leidt in de media meteen tot reacties. Maar wat er nu beweerd wordt, klopt gewoon niet.”

Volgens de rapper hebben ze destijds “wat geflirt en gezoend” zoals ze dat jaren geleden al hadden gedaan. “Vrijwillig en als twee volwassen mensen. Meer was het niet.”

Deze in zijn ogen “onschuldige flirt” is nu “lelijk gemaakt en verdraaid”. Ook begrijpt de rapper niet waarom Ten Damme dan, zoals hij beweert, ook in de jaren daarna contact met hem bleef houden. “Ik snap er echt niks van. Ik heb haar gister gebeld en een bericht gestuurd om het te begrijpen, maar ik krijg nog geen reactie.”

Aangiftes

Ali B werd in januari in de veelbesproken aflevering van de online serie BOOS beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het programma The Voice of Holland, waarin hij als coach te zien was. Tegen de rapper liggen inmiddels twee aangiftes, waarvan een voor verkrachting. Ali B liet eerder weten ook die beschuldigingen te ontkennen.

Ali B’s advocaat Bart Swier stelt zaterdag dat de rapper door de eerdere beschuldigingen “publiek verdacht” is en daardoor “kennelijk een gemakkelijk mikpunt” is.

