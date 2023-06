Dit zegt koning Willem-Alexander over zijn rebelse nichtje Eloise van Oranje

Te zien is hoe Willem-Alexander en Máxima naast elkaar staan om de pers te woord te staan. De koning draagt een prachtig, donkerblauw pak met een rode stropdas en Máxima schittert wederom in een prachtige jurk, een donkerroze exemplaar.

Staatsbezoek in België

België, de plek waar het koningspaar afgelopen week vertoefde, staat onder meer bekend om haar heerlijke biertjes. Als een verslaggever van RTL Boulevard de koning vraagt wat zijn favoriete Belgische biertje is, gezien zijn eerdere reputatie als ‘Prins Pils’, antwoordt hij ietwat ongemakkelijk: “Ik zou het niet weten, want ik heb geen bier gedronken.” Máxima breekt lachend het gesprek in en zegt dat ze daarentegen wél hebben genoten van een Belgisch wijntje. Afijn, óók lekker!

Koning Willem Alexander en Eloise van Oranje

Royaltydeskundige Jeroen Snel vertelt aan RTL Boulevard dat er tijdens het gesprek, naast een lolletje, ook ruimte was een serieuze noot. De koning vertelde namelijk erg trots te zijn op zijn nichtje, Eloise van Oranje. Zij stond twee weken geleden op tegen racisme tijdens een door Youtube-format Powned in scene gezet gesprek. “Ik moedig iedereen die Artikel 1 van de Grondwet zo verdedigt aan”, vertelde hij daarover. Het social media gebruik van de gravin liet hij in het midden, omdat hij het naar eigen zeggen niet nodig vond om zich daarover uit te spreken.

